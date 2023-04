Πολιτική

Ξενογιαννακοπούλου: άρπαξαν φωτιά τα μαλλιά της την Ανάσταση (βίντεο)

Σωτήρια η παρέμβαση ιερέα που το αντιλήφθηκε άμεσα και έσβησε τη φωτιά από τα μαλλιά της.

Ατύχημα είχε η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου το βράδυ της Ανάστασης.

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, στην προσπάθειά της να πάρει την «ευχή» του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου στη Μητρόπολη Αθηνών έβαλε μόνη της φωτιά στα μαλλιά της από την λαμπάδα που κρατούσε στο χέρι της.

Η ίδια δεν αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί, όμως ένας ιερέας που βρίσκονταν κοντά το είδε, με τα χέρια του γρήγορα έσβησε την φωτιά και έτσι η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ απέφυγε τα χειρότερα.

Δείτε το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο στο 1.09.00 του παρακάτω βίντεο.

