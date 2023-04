Οικονομία

Αναδρομικά ποσά: Πως δηλώνονται και πως φορολογούνται

Πρόσθετους φόρους εισοδήματος κυμαινόμενους από 132 έως και 264 ευρώ θα κληθούν να καταβάλουν στο Δημόσιο περίπου 68.000 αστυνομικοί και λιμενικοί.

Επιπλέον χρεώσεις φόρων περιμένουν χιλιάδες μισθωτούς εργαζομένους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, καθώς επίσης και συνταξιούχους, οι οποίοι κατά τη διάρκεια του 2022 εισέπραξαν αναδρομικά ποσά μισθών ή συντάξεων προηγούμενων ετών, αναδρομικά επιδομάτων ανεργίας και αμοιβών από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του ΕΣΥ.

Όλοι αυτοί οι φορολογούμενοι πρέπει να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους στο οποίο εκδόθηκαν οι βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων, που περιλαμβάνουν τα αναδρομικά, προκειμένου να καταβάλουν τους επιπλέον φόρους εισοδήματος που αναλογούν στα αναδρομικά που εισέπραξαν.

Οι φόροι που θα πληρώσουν θα υπολογιστούν με βάση τις κλίμακες φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που ίσχυαν τα έτη στα οποία ανάγονται τα αναδρομικά κι αφού αφαιρεθούν τυχόν φόροι εισοδήματος που παρακρατήθηκαν με συντελεστή 20% κατά την πληρωμή των αναδρομικών.

Οι παραπάνω δηλώσεις δεν επιβαρύνονται με αυτοτελή πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής. Τα ποσά των φόρων, ωστόσο, τα οποία θα κληθούν να πληρώσουν οι φορολογούμενοι που θα τις υποβάλουν θα είναι προσαυξημένα με τόκους εκπρόθεσμης καταβολής 0,76% για κάθε μήνα που παρήλθε από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της κάθε δήλωσης. Εφόσον τα αναδρομικά αφορούν φορολογικά έτη από το 2015 και μετά, οι σχετικές τροποποιητικές δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE. Εφόσον αφορούν το φορολογικό έτος 2014 και τα προηγούμενα, πρέπει να υποβληθούν ή να αποσταλούν με τους προβλεπόμενους τρόπους (ταχυδρομικά με συστημένες επιστολές ή σκαναρισμένες μέσω της εφαρμογής «Τα αιτήματά μου») στις αρμόδιες ΔΟΥ.

Οι τροποποιητικές δηλώσεις για αναδρομικά ποσά μισθών, συντάξεων, επιδομάτων και λοιπών αναδρομικών ποσών φορολογικού έτους 2015 και επόμενων, τα οποία καταβλήθηκαν από το φορολογικό έτος 2017 και επόμενα, υποβάλλονται κατ’ εξαίρεση, ηλεκτρονικά. Και στις περιπτώσεις αυτές οι επιπλέον φόροι που προκύπτουν από την εκκαθάρισή τους επιβαρύνονται με τόκους εκπρόθεσμης καταβολής 0,76% μηνιαίως.

Φόροι από 22% έως 44% στο 600άρι των ενστόλων

Πρόσθετους φόρους εισοδήματος κυμαινόμενους από 132 έως και 264 ευρώ θα κληθούν να καταβάλουν στο Δημόσιο περίπου 68.000 αστυνομικοί και λιμενικοί για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 600 ευρώ που έλαβαν από την κυβέρνηση τον Δεκέμβριο του 2022, σύμφωνα με την «Ναυτεμπορική».

Το ποσό αυτό, σύμφωνα με τη νομοθετική διάταξη του άρθρου 123 του ν. 5003/2022 που προβλέπει τη χορήγησή του, απαλλάχθηκε από την παρακράτηση φόρου εισοδήματος 20% και από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2,2%-10%, όμως δεν απαλλάχθηκε από την επιβολή φόρου. Αυτό θα έχει ως συνέπεια οι δικαιούχοι της ενίσχυσης αυτής να κληθούν να καταβάλουν για το ποσό των 600 ευρώ φόρο εισοδήματος υπολογισμένο με τους συντελεστές 22% έως 44% της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος που ισχύει για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους με ετήσια εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ.

Η εκ των υστέρων φορολόγηση της έκτακτης ενίσχυσης των 600 ευρώ με συντελεστές 22%44% επιβεβαιώνεται και από το περιεχόμενο της υπ’ αριθμόν Α.1042/2023 απόφασης της ΑΑΔΕ.

