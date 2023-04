Κόσμος

Ρωσία: Σκληρή ποινή για τον επικριτή του Πούτιν

Πρόκειται για την πιο σκληρή ποινή αυτού του είδους αφότου η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία. Τι ζητούν Βρετανία και ΗΠΑ.

Ο επικριτής του Κρεμλίνου Βλαντίμιρ Καρά-Μουρζά καταδικάστηκε σήμερα σε φυλάκιση 25 ετών από δικαστήριο της Μόσχας, στην πιο σκληρή ποινή αυτού του είδους αφότου η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, αφού κρίθηκε ένοχος για προδοσία και άλλα αδικήματα τα οποία αρνήθηκε ότι διέπραξε.

Ο Καρά-Μουρζά, 41 ετών, πατέρας τριών παιδιών και πολιτικός της αντιπολίτευσης με ρωσικό και βρετανικό διαβατήριο, μιλούσε ανοικτά επί χρόνια εναντίον του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και ασκούσε πιέσεις σε δυτικές κυβερνήσεις να επιβάλουν κυρώσεις στη Ρωσία και μεμονωμένους Ρώσους για φερόμενες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Κρατικοί εισαγγελείς, που είχαν ζητήσει από το δικαστήριο να του επιβληθεί 25ετής κάθειρξη, τον κατηγόρησαν για προδοσία και για δυσφήμηση του ρωσικού στρατού αφού επέκρινε αυτό που η Μόσχα αποκαλεί "ειδική στρατιωτική επιχείρησή" της στην Ουκρανία.

Σε συνέντευξη στο CNN που μεταδόθηκε μερικές ώρες πριν συλληφθεί ο Καρά-Μουρζά είχε πει πως η Ρωσία κυβερνάται από "καθεστώς δολοφόνων". Είχε χρησιμοποιήσει επίσης ομιλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη προκειμένου να κατηγορήσει τη Ρωσία ότι βομβαρδίζει στόχους αμάχων στην Ουκρανία, κατηγορία την οποία η Μόσχα αρνήθηκε.

Αφού άκουσε την ανακοίνωση της ποινής του σήμερα, ο Καρά-Μουρζά, ο οποίος παρακολουθούσε ήρεμα την ακροαματική διαδικασία μέσα από ένα γυάλινο κλουβί στην αίθουσα του δικαστηρίου, είπε "η Ρωσία θα ελευθερωθεί", ένα γνωστό σύνθημα της αντιπολίτευσης.

Στην τελική ομιλία του στο δικαστήριο την περασμένη εβδομάδα, ο Καρά-Μουρζά συνέκρινε τη δίκη του, που διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών, με τις στημένες δίκες του Ιωσήφ Στάλιν τα χρόνια του 1930. Είχε αρνηθεί να ζητήσει από το δικαστήριο να τον αθωώσει, λέγοντας ότι επιμένει και είναι υπερήφανος για ό,τι έχει πει.

"Οι εγκληματίες υποτίθεται ότι δείχνουν μεταμέλεια για ό,τι έχουν κάνει. Εγώ, από την άλλη, είμαι στη φυλακή για τις πολιτικές μου απόψεις. Ξέρω επίσης πως θα έρθει η μέρα όπου το σκοτάδι πάνω από τη χώρα μας θα διαλυθεί", είχε πει.

Μία από τους δικηγόρους του, η Μαρία Έϊσμοντ, δήλωσε, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, πως η νομική ομάδα του Καρά-Μουρζά θα ασκήσει έφεση στη σημερινή ετυμηγορία, η οποία όπως είπε αμαυρώθηκε από πολλές σοβαρές νομικές παραβιάσεις.

Στο Λονδίνο, η Βρετανία δήλωσε ότι κάλεσε τον Ρώσο πρεσβευτή προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για την "πολιτικά υποκινούμενη" καταδίκη.

Έξω από το δικαστήριο στη Μόσχα, η Βρετανίδα πρεσβευτής Ντέμπορα Μπρόνερτ δήλωσε στους δημοσιογράφους πως ο Καρά-Μουρζά τιμωρήθηκε επειδή μιλούσε με γενναιότητα εναντίον του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία και ζήτησε την άμεση αποφυλάκισή του.

Μιλώντας δίπλα της, η πρεσβευτής των ΗΠΑ Λιν Τρέισι δήλωσε πως η καταδίκη του Καρά-Μουρζά ήταν μια προσπάθεια να φιμωθούν οι αντίθετες φωνές.

"Η ποινικοποίηση της άσκησης κριτικής στην κυβερνητική δράση είναι ένδειξη αδυναμίας, όχι δύναμης", είπε η Τρέισι.

Λίγο αφότου έστειλε δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες στην Ουκρανία πέρυσι τον Φεβρουάριο, η Ρωσία εισήγαγε σαρωτικούς νόμους λογοκρισίας σε περίοδο πολέμου που έχουν χρησιμοποιηθεί προκειμένου να φιμωθούν οι αντίθετες φωνές στην κοινωνία.

Η "δυσφήμηση" του στρατού μπορεί πλέον να τιμωρηθεί με φυλάκιση έως πέντε ετών, ενώ η εσκεμμένη διάδοση ψευδών πληροφοριών για αυτόν μπορεί να επισύρει 15ετή ποινή κάθειρξης.

Χαρακτηρίζοντας τη σύγκρουση στην Ουκρανία αγώνα για την ύπαρξη της Ρωσίας απέναντι στη Δύση, Ρώσοι προσκείμενοι στην κυβέρνηση πολιτικοί λένε πως η ενότητα της κοινωνίας είναι ζωτικής σημασίας. Έχουν χαρακτηρίσει τους Ρώσους πολίτες που αμφισβητούν τις ενέργειες της Μόσχας στην Ουκρανία, τμήμα μιας φιλοδυτικής πέμπτης φάλαγγας που προσπαθεί να υπονομεύσει τη στρατιωτική εκστρατεία.

Δύο φορές, το 2015 και το 2017, ο Καρά-Μοτρζά είχε αρρωστήσει ξαφνικά σε αυτό που είπε πως ήταν δηλητηριάσεις από τις ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας, πέφτοντας και τις δύο φορές σε κώμα προτού αναρρώσει στη συνέχεια.

Οι ρωσικές αρχές αρνήθηκαν οποιαδήποτε εμπλοκή. Οι δικηγόροι του Καρά-Μουρζά λένε πως ως αποτέλεσμα πάσχει από μια σοβαρή νευρολογική διαταραχή που αποκαλείται πολυνευροπάθεια.

