Κόσμος

Ιταλία: Τόνους κοκαΐνης... ψάρεψαν στη θάλασσα της Σικελίας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Βίντεο - ντοκουμέντο από την αστυνομική επιχείρηση "μαμούθ" στη θαλάσσια περιοχής της ανατολικής Σικελίας. Κατασχέθηκαν τόνοι κοκαΐνης αξίας σχεδόν μισού εκατ.

Η ιταλική Οικονομική Αστυνομία, πραγματοποίησε, στην θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Σικελίας, την μεγαλύτερη κατάσχεση ναρκωτικών ουσιών που έχει γίνει στην χώρα μέχρι σήμερα.

Πρόκειται για δύο τόνους κοκαΐνης, συσκευασμένης σε περίπου χίλια εξακόσια μικρά πακέτα. Η συνολική αξία των ναρκωτικών ξεπερνά τα τετρακόσια εκατομμύρια ευρώ.

Οι διακινητές είχαν αμπαλάρει την κοκαΐνη και την είχαν δέσει σε δίχτυα, με φωτεινή, προειδοποιητική σήμανση.

Την τεράστια ποσότητα ναρκωτικών ουσιών εντόπισαν αεροσκάφη της ιταλικής Πολεμικής Αεροπορίας και ταχύπλοα της ιταλικής Οικονομικής Αστυνομίας.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το παράνομο αυτό φορτίο είχε μεταφερθεί μέχρι την συγκεκριμένη περιοχή από εμπορικό πλοίο και στην συνέχεια θα έπρεπε να φτάσει μέχρι την ξηρά με μικρά ταχύπλοα των διακινητών. Αυτή την φορά, όμως, ο μηχανισμός των ιταλικών δυνάμεων της Πολεμικής Αεροπορίας και του Ναυτικού έδειξε ότι διαθέτει πολύ πιο γρήγορα αντανακλαστικά.

Ειδήσεις σήμερα:

“Ζήσε αλλιώς” με την Σοφία Αλιμπέρτη: Backstage video λίγο πριν την πρεμιέρα στον ΑΝΤ1

Τρίκαλα: Κριάρι τραυμάτισε γυναίκα – νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

Πέθανε ο Χρίστος Καράς