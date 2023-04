Κοινωνία

Έξοδος Πάσχα: Ξεκίνησε η μεγάλη επιστροφή

Τα πρώτα προβλήματα στην κυκλοφορία άρχισαν να καταγράφονται το μεσημέρι, με ουρές στα διόδια Ελευσίνας και Αφιδνών.

Έχει ξεκινήσει από το πρωί η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα από την περιφέρεια προς την Αττική με αποτέλεσμα η κίνηση να είναι αυξημένη στο ρεύμα εισόδου τόσο στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου όσο και στην Αθηνών-Λαμίας.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Τροχαία Αττικής, παρατηρείται ανάσχεση περίπου 200 μέτρων στα διόδια της Ελευσίνας και των Αφιδνών.

Η Τροχαία έχει θέσει σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Υπενθυμίζεται ότι έως τις 22:00 το βράδυ στο ρεύμα εισόδου υπάρχει απαγόρευση κίνησης των φορτηγών αυτοκινήτων μεγίστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων.

Αυξάνεται η κυκλοφορία όσο περνάει η ώρα

Αυξημένη σε διάφορα σημεία της Εθνικής Οδού Αθηνών - Κορίνθου, στο ρεύμα προς Αθήνα και συγκεκριμένα από το Κιάτο έως και τους Αγίους Θεοδώρους καθώς επίσης και από την Κινέτα μέχρι και πριν τα διόδια Ελευσίνας.

Στην εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας τα προβλήματα εντοπίζονται κυρίως από την Υλίκη έως και τα διόδια της Θήβας, αλλά και στην περιοχή των Αφιδνών όπου τα αυτοκίνητα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.

Επίσης, αυξημένη είναι κίνηση στην Ιονία Οδό και στα διόδια στην γέφυρα Ρίου –Αντιρρίου.

