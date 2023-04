Κόσμος

Τουρκικά F16 - Στέιτ Ντιπάρτμεντ: “Πράσινο φως” για την πώληση εξαρτημάτων

Στην επίσημη ειδοποίηση του Κογκρέσου προχώρησε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.



Στην επίσημη ειδοποίηση του Κογκρέσου για την έγκριση της πώλησης εξαρτημάτων στην Τουρκία που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των πτήσεων των μαχητικών F-16, προχώρησε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ ΜΠΕ, σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη ειδοποίηση αφορά ένα προγενέστερο αίτημα αγοράς αμυντικού εξοπλισμού (αξίας 260 εκατομμυρίων δολαρίων), το οποίο δεν σχετίζεται καθόλου με το αίτημα της αναβάθμισης των κιτ εκσυγχρονισμού και της αγοράς νέων μαχητικών (αξίας 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων). Σχετικά με το δεύτερο αίτημα, η κυβέρνηση Μπάιντεν έχει επιλέξει να μην στείλει την επίσημη ειδοποίηση στο Κογκρέσο, καθώς συνεχίζει να λαμβάνει σοβαρά υπόψιν τις έντονες ενστάσεις που έχουν διατυπώσει κορυφαίοι Αμερικανοί νομοθέτες.

Τέλος, η ειδοποίηση που στάλθηκε στο Κογκρέσο αφορά ραντάρ και αναβαθμίσεις λογισμικού των ηλεκτρονικών συστημάτων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Πτήσεων (OFP) με την ικανότητα Automatic Ground Collision Avoidance System (AGCAS).

Ωστόσο, το Reuters μετέδωσε νωρίτερα ότι η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν είναι έτοιμη να προχωρήσει στην πώληση ενός μικρού «πακέτου εκσυγχρονισμού» για τα μαχητικά αεροσκάφη F-16 που διαθέτει η Τουρκία, .

Οι επικεφαλής των αρμόδιων Επιτροπών του Κογκρέσου έχουν ήδη δώσει ανεπισήμως την έγκρισή τους για την πώληση αυτή, αναφέρει το πρακτορείο επικαλούμενο πηγές που έχουν γνώση του θέματος.

Από την πλευρά του, το τουρκικό πρακτορείο Anadolu, μετέδωσε πως το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ενημέρωσε το Κογκρέσο ότι ενέκρινε την πώληση κιτ εκσυγχρονισμού του δικτύου τακτικής ζεύξης δεδομένων Link-16, του συστήματος επικοινωνίας για τον στόλο μαχητικών αεροσκαφών F-16 της Τουρκίας,

