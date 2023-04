Αθλητικά

Πάλη: Ο Κουγιουμτσίδης στον τελικό του Ευρωπαϊκού

Μετάλλιο εξασφάλισε ο Έλληνας πρωταθλητής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ζάγκρεμπ.

Πραγματοποιώντας επική... ανατροπή, ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης εξασφάλισε ένα μετάλλιο στην κατηγορία των 79 κιλών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ελευθέρας πάλης που διεξάγεται στο Ζάγκρεμπ. Ο Έλληνας πρωταθλητής βρέθηκε «με την πλάτη στον τοίχο» στον ημιτελικό, καθώς, 1,5 λεπτό πριν από το τέλος του αγώνα, έχανε από τον Αρμένιο Αρμάν Αβαγκιάν με 10-2.

Όμως, ο Κουγιουμτσίδης δεν παρέδωσε τα όπλα και ανέτρεψε την εις βάρος του κατάσταση, με αποτέλεσμα να επικρατήσει με 12-10 του αντιπάλου του και να πάρει μια άτυπη ρεβάνς για την ήττα του στον «μικρό τελικό» του Παγκοσμίου κάτω των 23 ετών. Έτσι, το «φαινόμενο» της ελληνικής πάλης πήρε την πρόκριση για τον τελικό, όπου έχει πλέον εξασφαλίσει ένα μετάλλιο, και απομένει να δει την... απόχρωση που θα περάσει στο λαιμό του...

Νωρίτερα ο Κουγιουμτσίδης είχε αποκλείσει τον Ισπανό Ράμος και ακολούθως τον Μαγκομέντοφ από τη Βόρεια Μακεδονία, προκειμένου να μπει στη ζώνη των μεταλλίων.

Ο τελικός των 79 ετών είναι προγραμματισμένος για αύριο (18/4) και εκεί ο Κουγιουμτσίδης θα αγωνιστεί για να υπερασπιστεί τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης απέναντι στον Ουκρανό Βασίλ Μιχάιλοφ.

Στο μεταξύ, στην επιστροφή του στη δράση ο Γιώργος Πιλίδης αγωνίστηκε στα 65 κιλά της ελευθέρας. Ο Έλληνας πρωταθλητής έχασε 5-0 στα σημεία από τον Αλβανό Ντουντάεφ κι αποκλείστηκε.

