Αχαΐα: Ήπιε νέφτι αντί για νερό στο νεκροταφείο και διασωληνώθηκε

Η γυναίκα βρισκόταν στο νεκροταφείο του χωριού με σκοπό να προβεί σε εργασίες καθαρισμού του οικογενειακού μνήματος.

Εκεί που καθάριζε, άγνωστο πως, μπερδεύτηκε και ενώ ήθελε να πιεί νερό, πήρε το μπουκάλι με το νέφτι και άρχισε να πίνει! Φυσικά σταμάτησε σχεδόν αμέσως, όμως η ζημιά ήδη είχε γίνει. Μόλις κατάλαβε τι είχε κάνει και ενώ στην κυριολεξία «καιγόταν», άρχισε να καλεί σε βοήθεια, ουρλιάζοντας.

Συγχωριανοί της έσπευσαν σε βοήθεια και μετέφεραν τη γυναίκα, αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας. Όμως απαιτήθηκε η μεταφορά της στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών. Η 65χρονη ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση σημείο και αφού υπεβλήθη σε πλύση στομάχου… διασωληνώθηκε.

Παρέμεινε διασωληνωμένη για πάνω από μία ημέρα και τελικά την Κυριακή του Πάσχα μεταφέρθηκε σε δωμάτιο κλινικής όπου και νοσηλεύεται.

Ευτυχώς χάρη στην άμεση παρέμβαση των γιατρών τόσο στο Κέντρο Υγείας όσο και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, η γυναίκα γλύτωσε τα χειρότερα και πλέον νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Πηγή: pelop.gr

