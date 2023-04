Πολιτική

Κούλογλου για Γεωργούλη: Είχε κληθεί αρμοδίως και είχε διαψεύσει τις φήμες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ για την έρευνα και τις καταγγελίες που οδήγησαν στην απομάκρυνση του Αλέξη Γεωργούλη από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Στέλιος Κούλογλου, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», αναφέρθηκε στο θέμα της απομάκρυνσης του κ. Γεωργούλη μετά την έρευνα και τις καταγγελίες σε βάρος του.

«Υπήρχαν φήμες και για το λόγο αυτό ο κ. Γεωργούλης κλήθηκε αρμοδίως για να απαντήσει αν υπήρχε κάτι και το αρνήθηκε κατηγορηματικά, λέγοντας ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας», είπε ο κ Κούλογλου.

Όπως πρόσθεσε ο κ. Κούλογλου, ο συνάδελφος του είχε κληθεί από τον επικεφαλής της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κ. Παπαδημούλη, όταν υπήρξαν αυτές οι φήμες, πριν από περίπου 2 χρόνια και τις είχε διαψεύσει.

Ειδήσεις σήμερα:

Αχαΐα: Ήπιε νέφτι αντί για νερό στο νεκροταφείο και διασωληνώθηκε

Αλέξης Γεωργούλης: Η καταγγελία, η απομάκρυνση από τον ΣΥΡΙΖΑ και οι αντιδράσεις

ΝΒΑ – Αντετοκούνμπο: “Καθαρή” η μαγνητική μετά τον τραυματισμό του