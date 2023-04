Αθλητικά

ΑΕΚ - Basketball Champions League: Εξοντωτική τιμωρία για τα επεισόδια με Χάποελ

Παραμονές του αγώνα στο Ισραήλ, που θα κρίνει την πρόκριση στο Final 4, η ανακοίνωση της ποινής.

Μία τιμωρία... εξοντωτική επέβαλλε ο δικαστής του Basketball Champions League στην ΚΑΕ ΑΕΚ, για τα επεισόδια που έλαβαν χώρα στο κλειστό των Άνω Λιοσίων, στον αγώνα με τη Χαποέλ Ιερουσαλήμ, στις 12 Απριλίου.

Συγκεκριμένα, η ΚΑΕ ΑΕΚ, ως τιμωρία, θα δώσει χωρίς τους φιλάθλους της όλα τα εντός έδρας παιχνίδια της στη διοργάνωση την επόμενη αγωνιστική περίοδο (2023-24). Επιπρόσθετα, ο δικαστής επέβαλλε πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ στη διοίκηση των «κιτρινόμαυρων».

Στον αντίποδα, η Χαποέλ Ιερουσαλήμ τιμωρήθηκε μόνο με πρόστιμο, ύψους 3.500 ευρώ, καθώς ο δικαστής δεν δέχτηκε πως οι φίλαθλοι της ομάδας του Ισραήλ που βρισκόντουσαν στο γήπεδο της Ένωσης προκάλεσαν αυτούς της ΑΕΚ με ενέργειές τους. Η ΑΕΚ ήταν υπότροπη, καθώς είχε ήδη τιμωρηθεί με τρεις αγωνιστικές κεκλεισμένων των θυρών για επεισόδια που είχαν γίνει στον αγώνα της πρώτης φάσης των ομίλων απέναντι στην Ρέτζιο Εμίλια.

Απομένει να φανεί αν η ΚΑΕ ΑΕΚ θα ασκήσει έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης σε ανώτερα όργανα. Αύριο, Τετάρτη (19/4, 19:00), η Χαποέλ Ιερουσαλήμ υποδέχεται στο Ισραήλ την ΑΕΚ, στον τρίτο και τελευταίο μεταξύ τους προημιτελικό, με τον νικητή να προκρίνεται στο φάιναλ φορ του Basketball Champions League.

