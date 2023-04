Αθλητικά

Στουτγκάρδη - Σάκκαρη: πρόωρος αποκλεισμός για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια

Κάθε άλλο παρά ικανοποιητική ήταν η εμφάνιση της Μαρίας Σάκκαρη στο τουρνουά.

Με το... αριστερό μπήκε η Μαρία Σάκκαρη στις υποχρεώσεις της στο τουρνουά της κατηγορίας WTA 500 που διεξάγεται στη Στουτγκάρδη.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, η οποία είναι Νο 9 στον κόσμο, αντιμετώπισε σήμερα (19/4) την Καρολίνα Πλίσκοβα από την Τσεχία (Νο 17) στο πλαίσιο της φάσης των «32» και ηττήθηκε με 6-2, 6-3, ύστερα από αγώνα διάρκειας 71 λεπτών, με αποτέλεσμα να τεθεί από τον πρώτο γύρο εκτός συνέχειας στη διοργάνωση.

Η Πλίσκοβα έκανε "break" από το πρώτο γκέιμ και προηγήθηκε 5-1 στο πρώτο σετ, με αποτέλεσμα να φτάσει χωρίς πρόβλημα στην επικράτηση με 6-2. Στο δεύτερο σετ οι δύο τενίστριες κράτησαν το σερβίς τους έως και το 3-3.

Τότε η Πλίσκοβα «έσπασε» το σερβίς της Σάκκαρη και προηγήθηκε 4-3, ενώ ακολούθως πήρε τα επόμενα δύο γκέιμ και πανηγύρισε τη νίκη, η οποία της χάρισε το «εισιτήριο» για τη φάση των «16», όπου την... περιμένει η Ντόνα Βέκιτς από την Κροατία.

