Κόσμος

Υεμένη: Νεκρά παιδιά σε ποδοπάτημα στη Σανάα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πολλοί Υεμενίτες, εξαθλιωμένοι έπειτα από χρόνια πολέμου, είχαν συγκεντρωθεί στο κέντρο διανομής βοήθειας ενόψει του Έιντ αλ Φιτρ, μιας από τις σημαντικότερες γιορτές για τους μουσουλμάνους.

Τουλάχιστον 85 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τουλάχιστον 322 τραυματίστηκαν όταν ποδοπατήθηκε κόσμος που είχε συγκεντρωθεί σε κέντρο διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Σανάα χθες Τετάρτη, δήλωσαν σήμερα αξιωματούχοι της de facto κυβέρνησης των Χούθι.

«Ογδόντα πέντε άνθρωποι είναι νεκροί και πάνω από 322 τραυματίστηκαν» στο ποδοπάτημα κατά τη διάρκεια διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας στη συνοικία Μπαμπ ελ Γιέμεν, δήλωσε πηγή προσκείμενη στις δυνάμεις ασφαλείας των Χούθι στη Σανάα. Τον απολογισμό επιβεβαίωσε αξιωματούχος των υγειονομικών αρχών των ανταρτών.

Ανάμεσα στους νεκρούς είναι «γυναίκες και παιδιά», ενώ περίπου πενήντα από τους τραυματίες βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, πρόσθεσε η πρώτη πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο, υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, επειδή δεν είναι εξουσιοδοτημένη να μιλά σε μέσα ενημέρωσης.

Τα θύματα της τραγωδίας αυτής, μιας από τις χειρότερες των τελευταίων δέκα ετών, διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της πρωτεύουσας και οι οργανωτές της εκδήλωσης για τη διανομή βοήθειας συνελήφθησαν, ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών σε ανακοίνωσή του που μεταδόθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων SABA, που ελέγχουν οι αντάρτες.

Στην ανακοίνωση δεν διευκρινίζεται ο αριθμός των θυμάτων, γίνεται λόγος για «δεκάδες νεκρούς σε ποδοπάτημα κατά τη διάρκεια χαοτικής διανομής χρημάτων από ορισμένους εμπόρους».

Πολλοί Υεμενίτες, εξαθλιωμένοι έπειτα από χρόνια πολέμου, είχαν συγκεντρωθεί στο κέντρο διανομής βοήθειας ενόψει του Έιντ αλ Φιτρ, μιας από τις σημαντικότερες γιορτές για τους μουσουλμάνους.

Την Υεμένη, τη φτωχότερη χώρα της αραβικής χερσονήσου, ρημάζει από το 2014 ο πόλεμος ανάμεσα στους Χούθι, σιίτες αντάρτες προσκείμενους στο Ιράν, και τις δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης, που υποστηρίζονται από στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας.

Ο πόλεμος έχει προκαλέσει μια από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις στον πλανήτη, με εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς, εκατομμύρια εκτοπισμένους, επιδημίες, έλλειψη καθαρού πόσιμου νερού, πείνα. Τα τρία τέταρτα του πληθυσμού εξαρτώνται από τη διεθνή ανθρωπιστική βοήθεια, που όμως δεν σταματά να λιγοστεύει.

Στις περιοχές που ελέγχουν οι αντάρτες, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Σανάα, πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι είναι απλήρωτοι εδώ και μήνες. Η εκεχειρία έξι μηνών που είχε κηρυχθεί με μεσολάβηση του ΟΗΕ πέρυσι δεν ανανεώθηκε όταν η ισχύς της έφθασε στο τέλος της τον περασμένο Οκτώβριο, όμως οι εχθροπραξίες δεν ξανάρχισαν σε ευρεία κλίμακα, παρέμειναν σποραδικές, προσφέροντας μια ανάσα στον πληθυσμό.

Την περασμένη εβδομάδα, αντιπροσωπεία της Σαουδικής Αραβίας, συνοδευόμενη από μεσολαβητές του Ομάν, πήγε στη Σανάα για συνομιλίες με σκοπό να τεθεί σε ισχύ νέα κατάπαυση του πυρός και να μπουν θεμέλια για πιο διαρκή εκεχειρία.

Στο πλαίσιο αυτό, η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση και οι αντάρτες της Ανσάρ Αλλάχ, ή Χούθι –από το όνομα της οικογένειας που ηγείται της παράταξης–, προχώρησαν τις τελευταίες ημέρες σε ανταλλαγή περίπου 900 αιχμαλώτων πολέμου.

Δεν είχε παρουσιαστεί ποτέ ξανά τόσο «σοβαρή ευκαιρία» να αρχίσει ειρηνευτική διαδικασία στη χώρα τα τελευταία οκτώ χρόνια, ανέφερε με ικανοποίηση τη Δευτέρα ο ειδικός επιτετραμμένος του ΟΗΕ Χανς Γκρούντμπεργκ. Όμως «δεν έχουμε ψευδαισθήσεις. Θα χρειαστεί πολλή δουλειά για να οικοδομηθεί εμπιστοσύνη και να γίνουν συμβιβασμοί», προειδοποίησε.

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΦΚΑ - Χατζηδάκης: Οι 7 μεταρρυθμίσεις στον ασφαλιστικό φορέα

Καιρός: τοπικές βροχές και μπόρες την Πέμπτη του Πάσχα

Ουκρανία - ΗΠΑ: Ανακοινώθηκε η αποστολή στρατιωτικής βοήθειας αξίας 300000000 εκατομμυρίων