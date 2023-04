Πολιτική

Γεωργούλης – Η ανακοίνωση των δικηγόρων του: Έμεινε έκπληκτος

Η ανακοίνωση των δικηγόρων του ευρωβουλευτή για την καταγγελία σε βάρος του και την πορεία των ερευνών.

Tην πρώτη τους ανακοίνωση εξέδωσαν οι δικηγόροι του Αλέξη Γεωργούλη, το απόγευμα της Πέμπτης, λίγο μετά τη συνάντησή τους με τον εισαγγελέα του Βελγίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα πήραν μια πρώτη ενημέρωση για την υπόθεση από την εισαγγελία του Βελγίου και αναμένεται, αν δεν το έχουν ήδη κάνει να ζητήσουν στοιχεία του φακέλου.

Σύμφωνα με δήλωση βελγικής δικαστικής πηγής στον ΑΝΤ1, ο κ. Γεωργούλης σε αυτήν τη φάση δεν κατηγορείται για τίποτα. Αυτό που συμβαίνει είναι πως υπάρχει μια μήνυση εις βάρος του από την καταγγέλλουσα και εδώ και τρία χρόνια είναι σε εξέλιξη σχετική έρευνα.

Επισήμως δεν ξέρουμε ούτε το κατηγορητήριο, ούτε πολύ περισσότερο τα όποια αποδεικτικά στοιχεία έχουν συγκεντρώσει οι βελγικές αρχές. Έτσι λοιπόν δεν υπάρχει ακόμη ολοκληρωμένη δικογραφία ακόμη, καθώς η έρευνα των Βελγικών αρχών συνεχίζεται.

Ο λόγος άλλωστε, που έχει ζητηθεί η άρση της ασυλίας του κ. Γεωργούλη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι γιατί θα πρέπει και ο ίδιος να καταθέσει στην εισαγγελία πριν οι βελγικές Αρχές αποφασίσουν αν υπάρχει λόγος η υπόθεση να φτάσει στα βελγικά δικαστήρια.

Η ανακοίνωση των δικηγόρων του Αλέξη Γεωργούλη

«Στις αρχές Απριλίου του 2023, ο Αλέξης Γεωργούλης έμαθε έκπληκτος, με αφορμή την αίτηση άρσης της βουλευτικής του ασυλίας, ότι η κυρία (καταγγέλλουσα)είχε καταθέσει μήνυση εναντίον του κατηγορώντας τον για ασελγείς πράξεις που φέρεται να έλαβαν χώρα τον Ιανουάριο του 2020 στις Βρυξέλλες. Οι ισχυρισμοί αυτοί αμφισβητούνται επισήμως. Ο κ. Γεωργούλης αντικρούει τις κατηγορίες της κ. (καταγγέλλουσα) από κάθε άποψη.

Ο Αλέξης Γεωργούλης έχει ζητήσει την άρση της βουλευτικής του ασυλίας ώστε να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση αυτή. Έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στις βελγικές αρχές για την αποκατάσταση της αλήθειας. Μέσω των δικηγόρων του, ζήτησε να ακουστεί από τις ανακριτικές υπηρεσίες προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για τις κατηγορίες αυτές. Αναμένει αυτή την κλήση, παραμένει στη διάθεση των βελγικών αρχών και ελπίζει ότι αυτό μπορεί να γίνει το συντομότερο δυνατό.

Ο κ. Γεωργούλης δεν μπορεί παρά να ανησυχεί για τη χρονική στιγμή αυτής της έρευνας και λυπάται βαθύτατα. Πράγματι, ενώ τα γεγονότα και η καταγγελία χρονολογούνται από το 2020, είναι λυπηρό το γεγονός ότι μόλις 3 χρόνια αργότερα η καταγγελία αυτή δημοσιοποιείται – ακριβώς λίγες εβδομάδες πριν από τις εκλογές στην Ελλάδα.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η βελγική νομοθεσία κατοχυρώνει το απόρρητο της έρευνας και δεν επιτρέπει την αποκάλυψη του περιεχομένου μιας προκαταρκτικής έρευνας στο κοινό.

Ο κ. Γεωργούλης και ο συνήγορός του δεν είχαν πρόσβαση στο φάκελο και δεν θα γίνει κανένα περαιτέρω σχόλιο σε αυτό το στάδιο».





