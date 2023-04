Υγεία - Περιβάλλον

Θεσσαλονίκη: Άνδρας άρπαξε φωτιά την ώρα που έψηνε το αρνί

Τι έδειξαν οι εξετάσεις για την ευρύτητα και την σοβαρότητα των εγκαυμάτων που υπέστη.

Ανήμερα του Πάσχα, σε οικογενειακό τραπέζι στην Θεσσαλονίκη, ένας 42χρονος μαζί με την σύζυγό του και ένα ανήλικο παιδί στην περιοχή του Ευόσμου, ετοιμάζονταν να ψήσουν το αρνί.

Όταν ο άνδρας επιχείρησε να δυναμώσει τη φωτιά πετώντας οινόπνευμα, τότε υπήρξε ανάφλεξη του μπουκαλιού με το οινόπνευμα που κρατούσε και η φωτιά γρήγορα επεκτάθηκε στο σώμα του. Αμέσως στο σπίτι του 42χρονου έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, τον μετέφερε στο νοσοκομείο Παπανικολάου όπου νοσηλεύεται για πέμπτη μέρα στην ΜΕΘ Εγκαυμάτων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το νοσοκομείο, τα εγκαύματα είναι στο 50% του σώματος του άτυχου άνδρα, και η κατάσταση της υγείας του είναι μεν σοβαρή αλλά σταθερή.

Οι γιατροί παραμένουν αισιόδοξοι ότι λόγω της ηλικίας του θα υπάρξει θετική εξέλιξη, ωστόσο άπαντες βρίσκονται επί ποδός καθώς είναι μεγάλη η έκταση των εγκαυμάτων του 42χρονου.

