Τζανερρίκος: Σε Προεδρικό Διάταγμα η αποδοχή της παραίτησης του

Τι αναφέρεται στο Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο έγινε δεκτή η παραίτηση του Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου, Χρήστου Τζανερρίκου.

Της Λίας Κοντοπούλου

Και τυπικά έγινε δεκτή με προεδρικό διάταγμα η παραίτηση του αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου Χρήστου Τζανερρίκου.

Το προεδρικό διάταγμα αποδοχής της παραίτησης του κ. Τζανερρίκου αναφέρει:

«Με προεδρικό διάταγμα της 20ης Απριλίου 2023, που εκδόθηκε στην Αθήνα με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 70 και 71 παρ. 4 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν. 4938/2022, Α’ 109), γίνεται δεκτή η από 10.04.2023 αίτηση παραίτησης από την υπηρεσία του Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου, Χρήστου Τζανερρίκου του Κοσμά.

Ο ανωτέρω διατηρεί τιμητικά τον τίτλο της θέσης που κατέχει. (Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 3417514911/20.04.2023).

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ»

Το Προεδρικό Διάταγμα δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ τεύχος Γ΄, φύλλο 1090, της 20ης Απριλίου 2023)

Υπενθυμίζεται ότι ο κ.Τζανερρίκος υπέβαλε την παραίτησή του στις 10 Απριλίου 2023 έχοντας πρώτα ασκήσει οξεία κριτική στην τροπολογία με την οποία αυξάνεται ο αριθμός των δικαστών που μετέχουν στο Α1 πολιτικό τμήμα του Αρείου Πάγου που θα ανακηρύξει τους υποψηφίους στις επερχόμενες εκλογές.

