Retreat για Συρία – Δένδιας: εργαζόμαστε για ασφάλεια σε Μέση Ανατολή και Ανατολική Μεσόγειο

Το μήνυμα του Υπουργού Εξωτερικών κατά την έναρξη των εργασιών για τη Συρία, στην Αθήνα.

«Η διεθνής κοινότητα πρέπει να στοχεύει στη διασφάλιση της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας, της ενότητας και της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας, όπως όλα αυτά εκφράζονται στο ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας στην εισαγωγική του τοποθέτηση κατά την έναρξη της άτυπης συνάντησης (retreat) για τη Συρία που ξεκινά σήμερα στην Αθήνα, ενώ υπογράμμισε πως «αυτά αποτελούν και βασικές αρχές της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας».

Όπως υπενθύμισε ο κ. Δένδιας, ο πόλεμος στη Συρία έχει οδηγήσει στην τραγική απώλεια αμέτρητων ανθρώπινων ζωών και στη δραματική αύξηση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών. «Έχει γίνει το επίκεντρο μιας σοβαρής ανθρωπιστικής κρίσης και παράνομων στρατιωτικών επεμβάσεων από τρίτους, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, ενώ γίναμε επίσης μάρτυρες της ανάδυσης τρομοκρατικών και εγκληματικών δικτύων», επεσήμανε.

Τόνισε δε πως η Ελλάδα «ως χώρα της άμεσης γειτονίας με πολύ στενούς ιστορικούς δεσμούς με τον συριακό λαό, συμπεριλαμβανομένων των χριστιανικών τοπικών κοινοτήτων, έχουμε νιώσει τις επιπτώσεις από πρώτο χέρι». Σε αυτό το πλαίσιο, συμπλήρωσε, η Ελλάδα προσπαθεί να βοηθήσει με κάθε δυνατό τρόπο στον ανθρωπιστικό τομέα και μέσω της στήριξης στις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών, σε συντονισμό με τους εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και μέσω της στήριξης της προστασίας των θρησκευτικών μειονοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η Ελλάδα ακόμη, τόνισε ο κ. Δένδιας, υποστηρίζει σθεναρά σε αυτό το πνεύμα τις προσπάθειες του ειδικού απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τη Συρία Geir Pedersen. Ο υπουργός Εξωτερικών επεσήμανε ακόμη πως «η επιδείνωση των σχέσεων με τη Ρωσία, έχει αναδείξει τη σημασία των αραβικών χωρών για την ενεργειακή και επισιτιστική ασφάλεια της Ευρώπης. Ως εκ τούτου, η συνεργασία με τους περιφερειακούς παίκτες καθίσταται σημαντική προτεραιότητα για την Ελλάδα, αλλά πιστεύουμε και για την Ευρωπαϊκή Ένωση».

«Από την αρχή της σύγκρουσης, γίναμε μάρτυρες σοβαρών παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου γενικότερα», σημείωσε ο κ. Δένδιας και υπογράμμισε την ανάγκη προστασίας του άμαχου πληθυσμού. Ο κ. Δένδιας σημείωσε πως ο καταστροφικός σεισμός που έπληξε την Τουρκία και τη Συρία στις 6 Φεβρουαρίου, προκάλεσε μεγάλη οδύνη, ενώ υπενθύμισε πως η Ελλάδα προσέφερε βοήθεια και στις δύο χώρες. Υπογράμμισε όμως την ανάγκη η αποστολή βοήθειας στη Συρία να γίνεται προσεκτικά, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

«Από την πλευρά μας εργαζόμαστε εδώ και καιρό για τη δημιουργία αρχιτεκτονικής ασφάλειας στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο», επεσήμανε ο κ. Δένδιας και πρόσθεσε: «Αρχιτεκτονική που εδράζεται σταθερά στο διεθνές δίκαιο και στην αρχή της καλής γειτονίας, όπου όλοι καλούνται να συνεργαστούν μαζί μας εφόσον δεσμεύονται από αυτές τις αρχές». Η Ελλάδα, τόνισε, σε συνεργασία με την Κυπριακή Δημοκρατία, έχει επενδύσει σε πολυμερή σχήματα συνεργασίας με βασικούς εταίρους όπως η Αίγυπτος, η Ιορδανία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Σαουδική Αραβία, ο Λίβανος, η Παλαιστίνη, καθώς και το Ισραήλ.

«Αυτοί οι μηχανισμοί συνεργασίας προσφέρουν σημαντική προστιθέμενη αξία για τις κοινωνίες μας, για το περιβάλλον μας, για τις οικονομίες μας». «Ως Ευρωπαϊκή Ένωση, φέρουμε ιδιαίτερη ευθύνη όσον αφορά τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή, την άμεση γειτονιά μας», σημείωσε ο υπουργός Εξωτερικών. «Η χώρα μου είναι αποφασισμένη να πρωτοστατήσει σε περαιτέρω πρωτοβουλίες για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του αραβικού κόσμου. Και φυσικά, με κάθε τρόπο στοχεύοντας στην επίτευξη του κοινού μας στόχου, της ειρήνης στη Συρία».

