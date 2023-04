Υγεία - Περιβάλλον

Ψυχική Υγεία: 30 νέες μονάδες από το Ταμείο Ανάκαμψης

Η υπογραφή των προκηρύξεων για τις νέες μονάδες από την Υφυπουργό Υγείας, Ζωή Ράπτη, αποτελεί ακόμη ένα βήμα προς την ολοκλήρωση του σύγχρονου χάρτη της ψυχικής υγείας στην Ελλάδα.

Τις προκηρύξεις διαγωνισμών για 30 νέες δομές, που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», υπέγραψε η Υφυπουργός Υγείας, Ζωή Ράπτη.

Οι 30 νέες δομές περιλαμβάνονται στις 106 Μονάδες Ψυχικής Υγείας που έχουν ενταχθεί προς χρηματοδότηση στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες σε όλους τους πολίτες.

Πρόκειται για Κέντρα Ημέρας και Οικοτροφεία για τον Αυτισμό, Κινητές Μονάδες για την Ακούσια Νοσηλεία, Κέντρα Ημέρας Προαγωγής της Ψυχικής Υγείας μέσω της Τέχνης, καθώς και Κινητές Μονάδες για την υποστήριξη Παιδιών και Εφήβων.

Συγκεκριμένα, οι νέες δομές που προκηρύχθηκαν είναι:

1. Τρία (3) Κέντρα Ημέρας και έξι (6) Οικοτροφεία για Παιδιά και Εφήβους στο φάσμα του Αυτισμού

Κέντρα Ημέρας σε:

Αττική

Αχαΐα

Ηλεία

Οικοτροφεία σε:

Αττική (3)

Θεσσαλονίκη

Μεσσηνία και

Κρήτη.

2. Δέκα (10) Κινητές Μονάδες Μεταφοράς των ασθενών κατά τη διαδικασία της Ακούσιας Νοσηλείας σε:

Αττική (2)

Κεντρική Μακεδονία

Ανατολική Μακεδονία-Θράκη

Βόρειο Αιγαίο

Νότιο Αιγαίο

Θεσσαλία

Δυτική Ελλάδα

Πελοπόννησο

Κρήτη.

3. Τρία (3) Κέντρα Ημέρας Προαγωγής της Ψυχικής Υγείας μέσω της Τέχνης σε:

Αττική (2)

Θεσσαλονίκη.

4. Οκτώ (8) Κινητές Μονάδες Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων σε:

Αττική

Πειραιά

Ήπειρο

Δυτική Μακεδονία

Βόρειο Αιγαίο

Λευκάδα-Πρέβεζα

Κορινθία-Αρκαδία-Μεσσηνία

Ηράκλειο-Λασίθι.

H Υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη δήλωσε:

«Όταν ανέλαβα αυτό το χαρτοφυλάκιο πριν σχεδόν τρία χρόνια, δεσμεύτηκα στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να παραδώσω το πρώτο ολοκληρωμένο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ψυχική Υγεία της χώρας μας. Και είμαι περήφανη που αυτό το έργο υλοποιήθηκε και εγκρίθηκε από τη Βουλή και αποτυπώνει το νέο χάρτη των υπηρεσιών και των πολιτικών μας για την ψυχική υγεία των συμπολιτών μας.Και το πιο σημαντικό για μένα είναι πως δεν μείναμε στο σχεδιασμό.

Εντάξαμε στο Ταμείο Ανάκαμψης 106 νέες κοινοτικές μονάδες ψυχικής υγείας σε όλη τη χώρα, που παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες σε όλους τους συμπολίτες μας, για την υποστήριξη παιδιών και εφήβων, ενηλίκων, ηλικιωμένων, πασχόντων από άνοια και Αλτσχάιμερ, εργαζομένων, κακοποιημένων παιδιών, για την υποστήριξη παιδιών και εφήβων με νεοπλασματικές ασθένειες, αλλά και για την υποστήριξη της οικογένειας. Από αυτές, έχουν ήδη αδειοδοτηθεί 66 μονάδες και τίθενται σταδιακά σε λειτουργία.

Με την προκήρυξη των 30 νέων μονάδων ψυχικής υγείας, πλησιάζουμε ακόμη πιο κοντά στην υλοποίηση του ορόσημου των 106 νέων δομών, που εντάξαμε, προκειμένου, αξιοποιώντας ευρωπαϊκούς πόρους, να αλλάξουμε το χάρτη της ψυχικής υγείας στη χώρα μας, γιατί δεν υπάρχει υγεία χωρίς ψυχική υγεία. Και αυτή είναι η παρακαταθήκη που αφήνουμε εμείς για τον τόπο, για όλους τους συμπολίτες μας, πάντα με προτεραιότητα στους πιο ευάλωτους. Για να μην μείνει κανένας μόνος του, για να μην μείνει κανένας πίσω!».

