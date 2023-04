Κοινωνία

Ληστεία - Ακρόπολη: Στη φυλακή ο ανήλικος που μαχαίρωσε τον 18χρονο

Ο 17χρονος απολογήθηκε για βαρύτατες κατηγορίες που αφορούν απόπειρα ανθρωποκτονίας του 18χρονου, που κινδύνεψε η ζωή του από την επίθεση, καθώς και για ληστεία.

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο ανήλικος που κατηγορείται για την άγρια επίθεση με μαχαίρι, το βράδυ της Δευτέρας του Πάσχα, στη Ρωμαϊκή Αγορά, στον 18χρονο Δημήτρη με σκοπό να του πάρει το τσαντάκι με τα χρήματα και το κινητό του.

Με την ολοκλήρωση της απολογίας του, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν ότι ο δράστης της επίθεσης πρέπει να οδηγηθεί στη φυλακή.

Για τον συγκατηγορούμενο του ανήλικου, ο οποίος απολογήθηκε για ληστεία, οι δικαστικοί λειτουργοί αποφάσισαν, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, ότι θα αφεθεί ελεύθερος με την επιβολή των περιοριστικών όρων της υποχρεωτικής εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα μία φορά τον μήνα, καθώς και της παρακολούθησης από κοινωνική λειτουργό.

Ενώπιον της ανακρίτριας, σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης της επίθεσης φέρεται να επανέλαβε όσα είπε και στους αστυνομικούς, δηλαδή ότι μαχαίρωσε τον 18χρονο.

Ο δεύτερος κατηγορούμενος φέρεται να αρνείται την κατηγορία της ληστείας που του αποδίδεται ότι διέπραξε από κοινού με τον συγκατηγορούμενό του. Επίσης, ο ανήλικος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δεν έχει καμία σχέση με όσα του καταλογίζονται. «Βρέθηκα στο λάθος σημείο τη λάθος στιγμή», φέρεται να είπε ο 17χρονος στην ανακρίτρια Ανηλίκων, σύμφωνα με πληροφορίες.

