Κοινωνία

Ληστεία - Ακρόπολη: βαριές κατηγορίες για τον τραυματισμό του 18χρονου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αντιμέτωποι με την Δικαιοσύνη είναι οι δύο ανήλικοι. Τι δήλωσε στον ΑΝΤ1 η μητέρα του θύματος, που βγήκε απο την Εντατική.

Βαριές κατηγορίες απήγγειλε η εισαγγελέας Ανηλίκων στους δύο 17χρονους που συνελήφθησαν για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 18χρονου το βράδυ της περασμένης Δευτέρας κοντά στην Αρχαία Αγορά στην Ακρόπολη.

Σε βάρος του ενός εκ των δύο ο οποίος φέρεται να μαχαίρωσε, τραυματίζοντας σοβαρά τον 18χρονο, για να του αποσπάσουν το κινητό τηλέφωνο, η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Και στους δύο ασκήθηκε δίωξη για ληστεία κατά συναυτουργία και κατά συρροή τετελεσμένη και σε απόπειρα καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Η δικογραφία για την υπόθεση διαβιβάστηκε στην ανακρίτρια Ανηλίκων ενώπιον της οποίας παραπέμφθηκαν για τις απολογίες τους οι δύο ανήλικοι κατηγορούμενοι.

Μητέρα 18χρονου: Το παιδί μου ζει από θαύμα

Η μητέρα του 18χρονου μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1.

«Το παιδί μου βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση και μιλήσαμε το πρωί», ανέφερε εμφανώς ανακουφισμένη.

«Μου ζητάει συνέχεια συγνώμη από τη στιγμή που συνήλθε, λες κι έκανε κάτι κακό», τόνισε συγκινημένη η μητέρα του 18χρονου θύματος.

«Χθες θέλησε να μου μιλήσει για το περιστατικό, αλλά κουράζεται εύκολα και δυσκολεύεται να μιλήσει, λόγω και του οξυγόνου», είπε στη συνέχεια.

«Το μόνο που ξέρω είναι ότι οι δράστες πλησίασαν την παρέα του κι αρχικά ζήτησαν ένα τσιγάρο. Αμέσως μετά όμως έβγαλαν μαχαίρι, το κόλλησαν στο λαιμό του παιδιού μου και απαίτησαν τα τσαντάκια τους και τα κινητά τους. Κάποια παιδιά από την παρέα πρόλαβαν να το βάλουν στα πόδια, αλλά όχι και το δικό μου αφού είχε ένα μαχαίρι στο λαιμό του», πρόσθεσε.

«Οι γιατροί μου είπαν πως το παιδί μου ζει από θαύμα», ολοκλήρωσε η μητέρα του 18χρονου.





Ειδήσεις σήμερα:

Οπαδική βία - Θεσσαλονίκη: άγρια συμπλοκή με τραυματίες (βίντεο)

“Το Πρωινό” - Γεωργούλης: 4 καταγγελίες για βιασμό, εκφοβισμό και βία, η μία από άνδρα (βίντεο)

Θεσσαλονίκη: Το Πάσχα τους “στοίχισε” 150000 ευρώ!