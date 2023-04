Κοινωνία

Ληστεία στην Ακρόπολη – μητέρα 18χρονου: Το παιδί μου ζει από θαύμα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Μου ζητά συνέχεια συγγνώμη, από τη στιγμή που συνήλθε, λες κι έκανε κάτι κακό", δήλωσε στον ΑΝΤ1 η μητέρα του 18χρονου που τραυματίστηκε από ανήλικους στην Ακρόπολη..

Η μητέρα του 18χρονου που έπεσε θύμα ληστείας στην Ακρόπολη και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα». «Το παιδί μου βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση και μιλήσαμε το πρωί», ανέφερε εμφανώς ανακουφισμένη.

«Μου ζητάει συνέχεια συγνώμη από τη στιγμή που συνήλθε, λες κι έκανε κάτι κακό», τόνισε συγκινημένη η μητέρα του 18χρονου θύματος.

«Χθες θέλησε να μου μιλήσει για το περιστατικό, αλλά κουράζεται εύκολα και δυσκολεύεται να μιλήσει, λόγω και του οξυγόνου», είπε στη συνέχεια.

«Το μόνο που ξέρω είναι ότι οι δράστες πλησίασαν την παρέα του κι αρχικά ζήτησαν ένα τσιγάρο. Αμέσως μετά όμως έβγαλαν μαχαίρι, το κόλλησαν στο λαιμό του παιδιού μου και απαίτησαν τα τσαντάκια τους και τα κινητά τους. Κάποια παιδιά από την παρέα πρόλαβαν να το βάλουν στα πόδια, αλλά όχι και το δικό μου αφού είχε ένα μαχαίρι στο λαιμό του», πρόσθεσε.

«Οι γιατροί μου είπαν πως το παιδί μου ζει από θαύμα», ολοκλήρωσε η μητέρα του 18χρονου.

Ειδήσεις σήμερα:

Νέα Υόρκη: Φονική κατάρρευση πάρκινγκ (εικόνες)

Τουρκία: Η λίρα υποχώρησε στο χαμηλότερο σημείο της ιστορίας της

Καιρός: Βροχές και την Τετάρτη