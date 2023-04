Πολιτική

Μενέντεζ: Συνεχίζω να είμαι κατά της πώλησης των F-16 στην Τουρκία

Νέο μήνυμα Μενέντεζ κατά της Τουρκίας από τον Αμερικανό Γερουσιαστή. Το μήνυμά του προς την Άγκυρα.

Σαφές μήνυμα στην Τουρκία πως ο ίδιος συνεχίζει να είναι κατά της πώλησης των F16 στην Άγκυρα και ότι η Τουρκία δεν έχει κάνει αρκετά για να ανταμειφθεί κατά αυτόν τον τρόπο, στέλνει ο γερουσιαστής Μπομπ Μενέντεζ μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Συνεχίζω να είμαι κατά της πώλησης των F16. Η Τουρκία δεν έχει κάνει αρκετά για να ανταμειφθεί κατά αυτόν τον τρόπο. Θα συνεχίσω να αντιτίθεμαι σε φονικές αναβαθμίσεις που υπάρχουν στο παρόν σύστημα» υπογραμμίζει με σαφήνεια ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας.

Ερωτηθείς για την πρόσφατη έγκριση από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενός προγενέστερου αιτήματος αγοράς αμυντικού εξοπλισμού, αξίας 260 εκατ. δολαρίων, από την Τουρκία, ο Μπομπ Μενέντεζ αποσαφηνίζει πως δεν πρόκειται για αναβάθμιση των F16. «Δεν αποτελεί επιθετικό όπλο, δεν πρόκειται για πυραυλικό σύστημα, ούτε για αναβάθμιση των F16, που θα το καταστούσαν πιο θανάσιμο. Αφορά μόνο την επικοινωνία. Κατ' αυτόν τον τρόπο είναι ένα μήνυμα προς την Τουρκία, η οποία έχει περιορίσει την πολεμική της στάση, προς το παρόν τουλάχιστον, στα λόγια και τις πράξεις, προς τη γείτονα χώρα της την Ελληνική Δημοκρατία: "Αν χαράξεις διαφορετική πορεία δημιουργούνται διαφορετικές δυνατότητες"» αναφέρει συγκεκριμένα.

Περαιτέρω, ο Αμερικανός γερουσιαστής διαμηνύει πως η Τουρκία πρέπει να σταματήσει την πολεμική της συμπεριφορά προς την Ελλάδα. Επίσης, καθιστά σαφές πως η Ελλάδα δεν κρατά πολεμική στάση και ότι αυτό δεν ισχύει στην Τουρκία του Ερντογάν. «Εγώ ανέκαθεν έβλεπα την ελληνική κυβέρνηση να διατίθεται να ζήσει ειρηνικά, με ασφάλεια, με τη γείτονα χώρα της, την Τουρκία. Σε αυτό το θέμα, δεν είχε η Ελλάδα την πολεμική στάση. Δεν είναι αυτή που παραβιάζει τον τουρκικό εναέριο χώρο. Δεν είναι αυτή που εισβάλλει στα χωρικά ύδατα της Τουρκίας. Δεν εκφράζεται με πολεμικό ύφος, "Θα έρθουμε μια νύχτα". Συνεπώς, υποθέτω πως η Ελλάδα, ανεξάρτητα με το ποιος θα εκλεγεί...Το γνωρίζω τουλάχιστον για τον νυν πρωθυπουργό, είχε μια θετική στάση. Τη θαυμάζουν στις ΗΠΑ γιατί δεν κρατά πολεμική στάση. Δεν ισχύει αυτό στην Τουρκία του Ερντογάν. Θα δούμε ποιος θα εκλεγεί στην Τουρκία. Ελπίζω, όμως, η στάση να αλλάξει, ώστε οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ να είναι αληθινοί σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, να ανταποκριθούν όχι μόνο στις ευθύνες περί ασφάλειας αλλά και στις αρχές και τις αξίες που ζητά το ΝΑΤΟ και να ζήσουν ειρηνικά στην περιοχή. Αυτό θα οδηγήσει μόνο σε μεγαλύτερη ευημερία και πλούτο».

