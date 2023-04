Οικονομία

Κρήτη - απάτη: προσποιήθηκε λογιστή και απέσπασε χιλιάδες ευρώ

Με ποιο τέχνασμα, ο άγνωστος άνδρας κατάφερε να αποσπάσει από τη γυναίκα μεγάλο χρηματικό ποσό.

Μία ακόμα υπόθεση απάτης καταγγέλθηκε σε αστυνομική υπηρεσία της Κρήτης και συγκεκριμένα στο Ρέθυμνο.

Σύμφωνα με την καταγγελία που έκανε μία 53χρονη γυναίκα, άγνωστος τηλεφώνησε και της είπε ότι είναι από το γραφείο του λογιστή της και την ενημέρωσε ότι δικαιούται την επιδότηση για το ηλεκτρικό ρεύμα την οποία θα πάρει σε δύο δόσεις.

Αφού της έδωσε κάποιες οδηγίες την έπεισε να πάει σε ATM και με διάφορα τεχνάσματα, κατάφερε να την κάνει να μεταφέρει 5.000 ευρώ από τον τραπεζικό της λογαριασμό σε έναν άγνωστο.



Όταν η 53χρονη κατάλαβε ότι πρόκειται για απάτη έσπευσε στην αστυνομία και κατήγγειλε το περιστατικό.

Πηγή: ekriti.gr

