Εκλογές 2023: Θυροκολλήθηκε το Προεδρικό Διάταγμα για τη διάλυση της Βουλής

Το προεδρικό διάταγμα για τη διάλυση της Βουλής θυροκολλήθηκε στην ανατολική είσοδο του μεγάρου του Κοινοβουλίο κι έτσι ξεκίνησε κι επίσημα η προεκλογική περίοδος



Θυροκολλήθηκε το Προεδρικό Διάταγμα σύμφωνα με το οποίο διαλύεται κι επίσημα η ελληνική Βουλή και έτσι ξεκινά η προεκλογική περίοδος και η πορεία της χώρας στις εθνικές εκλογές της 21 Μαίου.

Το Προεδρικό Διάταγμα για τη διάλυση της Βουλής θυροκολλήθηκε στην ανατολική είσοδο του μεγάρου του Κοινοβουλίου, ως είθισται από τον φρούραρχο της Βουλής, και η χώρα πλέον μπαίνει επισήμως στην προεκλογική περίοδο που θα την οδηγήσει στις κάλπες της 21ης Μαΐου.

Στο προεδρικό διάταγμα καταγράφεται η 21η Μαΐου ως ημερομηνία διεξαγωγής των εθνικών εκλογών, αλλά και η ημερομηνία της σύγκλησης της Βουλής με τη σύνθεση που θα προκύψει από τις κάλπες, που θα είναι η 1η Ιουνίου.

