Νέα Φιλαδέλφεια: Συνελήφθη 55χρονος για απόπειρα αρπαγής ανήλικου

Πώς προσέγγισε το ανήλικο αγόρι ο 55χρονος.

Συνελήφθη σήμερα το απόγευμα στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, στη Μεταμόρφωση 55χρονος ημεδαπός για απόπειρα αρπαγής ανήλικου.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, απογευματινές ώρες σήμερα (22-4-2023) στη Μεταμόρφωση, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Νέας Φιλαδέλφειας, 55χρονος ημεδαπός για απόπειρα αρπαγής.

Ειδικότερα, ο 55χρονος που επέβαινε στο αυτοκίνητο του, ζήτησε επανειλημμένα από ανήλικο που ανέμενε σε στάση λεωφορείου στην πλατεία Πατριάρχου Ιωακείμ στη Νέα Φιλαδέλφεια να επιβιβαστεί στο όχημα του, προκειμένου να τον μεταφέρει στην οικία του.

Ο ανήλικος αρνήθηκε, ενημέρωσε το γονέα του και μετά από κινητοποίηση, εντοπίστηκε στη Μεταμόρφωση από περιπολούντες αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Νέας Φιλαδέλφειας και οδηγήθηκε στην ανωτέρω υπηρεσία που χειρίστηκε προανακριτικά την υπόθεση.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

