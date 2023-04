Αθλητικά

Ολλανδία: Ποτήρι με μπύρα προκάλεσε οριστική διακοπή αγώνα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άμεσα συνελήφθη ο δράστης, στο πλαίσιο των νέων αυστηρών κανονισμών που έχουν τεθεί σε ισχύ.

Σε οριστική διακόπή οδηγήθηκε ο αγώνας της Χρόνινγκεν με τη Ναϊμέγκεν για την 30ή αγωνιστική της ολλανδικής Eredivisie, μετά τη ρίψη ποτηριού με μπύρα από οπαδό της γηπεδούχου ομάδας, προς τον α' βοηθό διαιτητή στο 18 λεπτό του αγώνα.

FC Groningen - N.E.C. is (tijdelijk) gestaakt: het duel is stilgelegd nadat de grensrechter wordt geraakt ??#gronec pic.twitter.com/SY1IW3zhrJ — ESPN NL (@ESPNnl) April 22, 2023

Ο διαιτητής Ρίτσαρντ Μάρτενς έστειλε τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια και μετά από σύσκεψη 20 λεπτών με τους ανθρώπους των δύο συλλόγων και την ολλανδική ομοσπονδία, διέκοψε οριστικά το παιχνίδι, εφαρμόζοντας σε απόλυτο βαθμό το νέο πολύ πιο αυστηρό πλαίσιο των κανονισμών που έχει ορίσει η ομοσπονδία, μετά τα περιστατικά βίας που έχουν συμβεί στα ολλανδικά γήπεδα την εφετινή σεζόν.

Ο δράστης συνελήφθη αμέσως από τρεις ανθρώπους της ασφάλειας της Χρόνινγκεν, όμως παρά τις διαβεβαιώσεις που έδωσαν οι άνθρωποι της γηπεδούχου ομάδας, ο διαιτητής αποφάσισε να μην αρχίσει ξανά το ματς (το οποίο ήταν στο 0-0 μέχρι το περιστατικό που συνέβη στο 18ο λεπτό) και η τύχη του θα κριθεί στις δικαστικές αίθουσες των πειθαρχικών οργάνων της ολλανδικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας.

Πριν από λίγες εβδομάδες είχε διακοπεί και ο αγώνας της Χρόνινγκεν με τη Χέρενφεν έπειτα από την εισβολή οπαδών της γηπεδούχου ομάδας.

Νωρίτερα, η Έμεν σημείωσε μεγάλη εκτός έδρας νίκη με 3-2 επί της Χέρενφεν κι έκανε αποφασιστικό βήμα για την παραμονή της στην κατηγορία. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν δύο φορές με τα τέρματα του Φαν Χόιντονγκ (21' και 59' πέναλτι), όμως η Έμεν πήρε το τρίποντο, χάρις στο χατ-τρικ του Τερ Χάαρ Ρόμενι (47', 75', 90'+1').

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 30ής αγωνιστικής και η βαθμολογία της ολλανδικής Eredivisie, έχουν ως εξής:

Φόλενταμ-Καμπούρ 2-0

Χέρενφεν-Εμεν 2-3

Χρόνινγκεν-Ναϊμέγκεν διακόπηκε

Φίτεσε-Εξέλσιορ 22:00

Τβέντε-Σπάρτα Ρότερνταμ 23/4

Γκόου Αχεντ-Φορτούνα Σιτάρντ 23/4

Αϊντχόφεν-Αγιαξ 23/4

Φέγενορντ-Ουτρέχτη 23/4

Αλκμααρ-Βααλβάϊκ 23/4

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 29 αγώνες)

Φέγενορντ 70

Αγιαξ 62

Αϊντχόφεν 62

Αλκμάαρ 57

Σπάρτα Ρότερνταμ 52

Τβέντε 51

Ουτρέχτη 45

Βααλβάικ 38

Χέρενφεν 38 -30αγ.

Ναϊμέγκεν 35

Γκόου Αχεντ Ιγκλς 33

Φορτούνα Σιτάρντ 32

Φίτεσε 30

Φόλενταμ 30 -30αγ.

Έμεν 28 -30αγ.

Εξέλσιορ 27

Χρόνινγκεν 17

Καμπούρ 16 -30αγ.





Ειδήσεις σήμερα:

Πλαταμώνας: Φονική πρόσκρουση λεωφορείου σε δύο αυτοκίνητα στην ΛΕΑ (εικόνες)

Σουδάν: Εκκένωση της πρεσβείας των ΗΠΑ στο Χαρτούμ

Μετρό Θεσσαλονίκης: Βίντεο από την διαδρομή “Αγία Σοφία - Πλατεία Δημοκρατίας”