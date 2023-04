Κόσμος

Σουδάν: Εκκένωση της πρεσβείας των ΗΠΑ στο Χαρτούμ

Διεθνείς εκκλήσεις στις αντιμαχόμενες πλευρές για τήρηση της εκεχειρίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε ότι απομακρύνθηκε το διπλωματικό προσωπικό από την πρεσβεία των ΗΠΑ στο Χαρτούμ, όπου οι σφοδρές μάχες εισήλθαν στη δεύτερη εβδομάδα τους, προσθέτοντας ότι η Ουάσινγκτον ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία της πρεσβείας της εκεί.

"Σήμερα, έπειτα από εντολή μου, ο αμερικανικός στρατός διεξήγαγε επιχείρηση απομάκρυνσης του αμερικανικού κυβερνητικού προσωπικού", δήλωσε ο Μπάιντεν σε ανακοίνωσή του, με την οποία ζήτησε "τον τερματισμό" των "παράλογων" συγκρούσεων.

"Αυτή η τραγική βία στο Σουδάν έχει ήδη κοστίσει τη ζωή σε εκατοντάδες αθώους αμάχους. Είναι παράλογο και πρέπει να σταματήσει", τόνισε.

Παράλληλα ο Αμερικανός πρόεδρος επεσήμανε ότι ενημερώνεται τακτικά από την ομάδα του για το έργο της να παράσχει βοήθεια στους Αμερικανούς που βρίσκονται στο Σουδάν και συνεργάζεται με τους συμμάχους και εταίρους για το θέμα.

Από την πλευρά του ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν σημείωσε ότι οι ΗΠΑ ανέστειλαν προσωρινά τις δραστηριότητες της πρεσβείας τους στο Χαρτούμ, αφού απομάκρυναν με ασφάλεια το προσωπικό της και τους συγγενείς του.

Ο Μπλίνκεν εξήγησε ότι το προσωπικό απομακρύνθηκε λόγω του "απαράδεκτου κινδύνου" για την ασφάλειά του, όμως δεν έδωσε άλλες διευκρινίσεις για την επιχείρηση. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, για την εκκένωση των Αμερικανών χρησιμοποιήθηκαν αεροσκάφη και ελικόπτερα του στρατού.

Εξάλλου δεν είναι γνωστός ο αριθμός των Αμερικανών που απομακρύνθηκαν, αν και πρόκειται για τουλάχιστον 70 ανθρώπους, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

"Θα εξακολουθήσουμε να βοηθάμε τους Αμερικανούς στο Χαρτούμ (...) και να προσφέρουμε τακτικές ενημερώσεις για τους Αμερικανούς πολίτες στην περιοχή", πρόσθεσε σε ανακοίνωσή του ο Μπλίνκεν, στην οποία επανέλαβε την έκκλησή του προς τις αντιμαχόμενες πλευρές να παρατείνουν την εκεχειρία που κήρυξαν για τη γιορτή Έιντ αλ Φιτρ και να συμφωνήσουν στον πλήρη τερματισμό των εχθροπραξιών.

Το Σάββατο η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι απομάκρυνε από το Σουδάν περισσότερους από 150 ανθρώπους προς το λιμάνι της Τζέντα.

Η εκκένωση αυτή έγινε από το πολεμικό ναυτικό της χώρας με τη στήριξη άλλων σωμάτων του στρατού, σημείωσε το σαουδαραβικό υπουργείο Εξωτερικών, ανακοινώνοντας "την ασφαλή άφιξη" 91 Σαουδαράβων πολιτών και περίπου 66 πολιτών 12 άλλων χωρών.

Πρόκειται για πολίτες Κουβέιτ, Κατάρ, Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Αιγύπτου, Τυνησίας, Πακιστάν, Ινδίας, Βουλγαρίας, Μπανγκλαντές, Φιλιππίνων, Καναδά και Μπουρκίνα Φάσο.

"Διπλωμάτες και διεθνείς αξιωματούχοι" είναι μεταξύ των ανθρώπων που απομακρύνθηκαν από το Σουδάν, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ριάντ.

Στο μεταξύ οι υπουργοί Άμυνας και Εξωτερικών της Γερμανίας επεσήμαναν ότι πραγματοποιήσαν έκτακτη συνεδρίαση χθες Σάββατο για να εξετάσουν κατά πόσο είναι εφικτή η απομάκρυνση των πολιτών της χώρας από το Σουδάν, αφού την Τετάρτη γερμανικά πολεμικά αεροσκάφη αναγκάστηκαν να κάνουν στροφή 180 μοιρών, σύμφωνα με το περιοδικό Der Spiegel.

Εδώ και αρκετές ημέρες οι ΗΠΑ, η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία έχουν αναπτύξει δυνάμεις στις γειτονικές χώρες του Σουδάν, ενώ η ΕΕ εξετάζει να λάβει αντίστοιχα μέτρα, προκειμένου να απομακρύνουν τους διπλωμάτες και τους πολίτες τους από τη χώρα.

