Γερμανία: Οι απεργίες διαρκείας έφεραν... αυξήσεις μισθών

Περίπου 2,5 εκατ. εργαζόμενοι στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες και τους δήμους θα δουν τους μισθούς τους να αυξάνονται.

Οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι και οι εργαζόμενοι στους δήμους της Γερμανίας πέτυχαν σταδιακή αύξηση των μισθών τους, έπειτα από συμφωνία που επετεύχθη τη νύκτα του Σαββάτου προς Κυριακή και η οποία θα αποτρέψει νέες απεργιακές κινητοποιήσεις.

«Καταλήξαμε σε μια υπεύθυνη μισθολογική συμφωνία», δήλωσε η Γερμανίδα υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ, αρμόδια για τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους.

Η πίεση ήταν μεγάλη έπειτα από αρκετές εβδομάδες άκαρπων διαπραγματεύσεων και απεργιών σε διάφορους κλάδους του δημόσιου τομέα – μεταφορές, νοσοκομεία, ταχυδρομεία—την ώρα που ο πληθωρισμός στη Γερμανία έφτασε το 7,4% τον Μάρτιο σε ετήσια βάση, ενώ οι τιμές των τροφίμων έχουν αυξηθεί κατά 22,3%. Περίπου 2,5 εκατ. εργαζόμενοι στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες και τους δήμους θα δουν τους μισθούς τους να αυξάνονται κατά 5,5% ή τουλάχιστον κατά 340 ευρώ μηνιαίως από τον Μάρτιο του 2024. Από τον Ιούνιο του 2023 θα τους καταβληθεί σε αρκετές δόσεις αφορολόγητο ποσό 3.000 ευρώ για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού.

«Αποφασίζοντας να δεχθούμε αυτόν τον συμβιβασμό φτάσαμε στα όριά μας», σχολίασε σε ανακοίνωσή του ο Φρανκ Βέρνεκε πρόεδρος του συνδικάτου Verdi που εκπροσωπεί τους δημόσιους υπαλλήλους. Το Verdi και η ομοσπονδία δημοσίων υπαλλήλων ζητούσαν μισθολογική αύξηση 10,5% και τουλάχιστον 500 ευρώ μηνιαίως για 12 μήνες. Η συμφωνία αυτή θα επιτρέψει να αποφευχθούν νέες απεργίες, έπειτα από πολλές ημέρες κινητοποιήσεων από την αρχή του έτους. Το Verdi συμμετείχε στα τέλη Μαρτίου σε μια τεράστια, εθνική απεργία που προκάλεσε παράλυση στις μεταφορές στη Γερμανία.

Οι διαπραγματεύσεις για το μισθολογικό συνεχίζονται με άλλους κλάδους, όπως οι σιδηροδρομικοί, οι οποίοι την Παρασκευή πραγματοποίησαν στάση εργασίας. Στα τέλη του 2022 σχεδόν 4 εκατομμύρια εργαζόμενοι στη βιομηχανία στη Γερμανία κέρδισαν μισθολογική αύξηση 8,5% για δύο χρόνια. Στον κλάδο των αερομεταφορών το προσωπικό ασφαλείας του αεροδρομίου του Βερολίνου έχει κηρύξει απεργία τη Δευτέρα, έπειτα από έκκληση του Verdi.

