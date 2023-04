Οικονομία

Ρωσία - σιτηρά: Ο Μεντβέντεφ προειδοποιεί για κατάργηση της συμφωνίας

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ δήλωσε σήμερα πως, αν η Ομάδα των 7 (G7) απαγορεύσει τις εξαγωγές προς τη Ρωσία, η Μόσχα θα απαντήσει καταργώντας τη συμφωνία της Μαύρης Θάλασσας

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ δήλωσε σήμερα πως, αν η Ομάδα των 7 (G7) απαγορεύσει τις εξαγωγές προς τη Ρωσία, η Μόσχα θα απαντήσει καταργώντας τη συμφωνία της Μαύρης Θάλασσας για τα σιτηρά, η οποία επιτρέπει ζωτικής σημασίας εξαγωγές δημητριακών από την Ουκρανία.

Η Ομάδα των Επτά περισσότερο ανεπτυγμένων βιομηχανικών χωρών εξετάζει το ενδεχόμενο να απαγορεύσει σχεδόν πλήρως τις εξαγωγές προς τη Ρωσία, είχε μεταδώσει την περασμένη εβδομάδα το ιαπωνικό πρακτορείο ειδήσεων Kyodo επικαλούμενο ιαπωνικές κυβερνητικές πηγές. Η Ρωσία έχει επανειλημμένα απειλήσει ότι θα σταματήσει να συμμετέχει στη συμφωνία για τα σιτηρά, η ισχύς της οποίας πρόκειται να εκπνεύσει στις 18 Μαΐου.

«Αυτή η ιδέα των ηλιθίων της G7 για μια πλήρη απαγόρευση των εξαγωγών προς τη χώρα μας είναι ωραία επειδή σημαίνει αντίστοιχη απαγόρευση των εισαγωγών από τη χώρα μας, περιλαμβανομένων κατηγοριών αγαθών που είναι τα πιο ευαίσθητα για τη G7», ανέφερε ο Μεντβέντεφ σε ανάρτησή του στο κανάλι του στο Telegram.

«Σε μια τέτοια περίπτωση, η συμφωνία για τα σιτηρά -και πολλά άλλα πράγματα που χρειάζονται- θα τελειώσει γι' αυτούς», πρόσθεσε.

