Εκλογές - Μητσοτάκης: Παρακαταθήκη μου στην Κρήτη ο ΒΟΑΚ - Υπεγράφη η σύμβαση

Παρουσία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, υπεγράφη η σύμβαση για την κατασκευή τμήματος τουο ΒΟΑΚ στο Ηράκλειο.

Υπογράφηκε στο Ηράκλειο, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, η σύμβαση για την κατασκευή του τμήματος Χερσόνησος - Νεάπολη του Βορείου Οδικού 'Αξονα Κρήτης που θα κατασκευαστεί από το σχήμα ΤΕΡΝΑ - ΙΝΤΡΑΚΑΤ -ΑΚΤΩΡ, με σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκινώντας την ομιλία του στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου που υπογράφηκε η σύμβαση, χαρακτήρισε «μία ακόμη σημαντική ημέρα» τη σημερινή για την Κρήτη διευκρινίζοντας ότι η υπογραφή αφορά « ένα από τα τρία μεγάλα έργα τα οποία συναποτελούν την πρωτοβουλία που έχει αναλάβει η κυβέρνηση μας, επιτέλους η Κρήτη να αποκτήσει τον βόρειο οδικό άξονα που της αξίζει».

«Θυμάστε όταν είχαμε κάνει την σχετική παρουσίαση στα Χανιά, είχαμε μιλήσει αναλυτικά τότε για τις μεγάλες εκκρεμότητες τις οποίες είχαμε κληρονομήσει από το παρελθόν. Για το πως όσοι μιλούσαν για τον ΒΟΑΚ εκ μέρους της προηγούμενης Κυβέρνησης ουσιαστικά - και θα το πω απλά όπως το αισθάνομαι- κορόιδευαν τους συντοπίτες μας τους Κρητικούς, καθώς δεν υπήρχε ούτε μελετητική ωριμότητα, ούτε χρηματοδότηση, ούτε καν ενιαία χάραξη για να μπορούμε να μιλάμε για έναν ενιαίο αυτοκινητόδρομο, ο οποίος θα εκτείνεται από τη μία άκρη της Κρήτης στην άλλη» ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης.

Πρόκειται για το δεύτερο από τα τρία τμήματα του ΒΟΑΚ που συμβασιοποιείται, μήκους 22,4 χλμ . Ο κ. Μητσοτάκης στη διάρκεια της ομιλίας του αναφέρθηκε στην στήριξη της Κρήτης τα τελευταία τέσσερα χρόνια, αλλά και το αναπτυξιακό σχέδιο που θα αλλάξει το νησί μέχρι το 2030, λέγοντας ότι «όλα αυτά θα τα αφήσουμε στην κρίση των συμπολιτών μας, καθώς έχουμε εκλογές σε τέσσερις εβδομάδες από τώρα και θέλουμε πάντα να κρινόμαστε για το έργο μας», προσθέτοντας ότι «αυτό που ζητούμε από τους συμπολίτες μας και εγώ προσωπικά από τους συντοπίτες μου, είναι να μας δώσουν την ευκαιρία, το σχέδιο αυτό να το υλοποιήσουμε και να το κάνουμε πράξη. Έχουμε ήδη βάλει τα θεμέλια, έχουμε κάνει πολλή δουλειά, απομένει περισσότερη, αλλά είμαι σίγουρος ότι και εδώ στην Κρήτη οι συντοπίτες μας θα μας δώσουν αυτήν την ευκαιρία και θα επανεκλέξουν τη Νέα Δημοκρατία στην διακυβέρνηση του τόπου, για να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε το έργο και κάποια στιγμή τα επόμενα χρόνια ο ΒΟΑΚ να παραδοθεί στους Κρητικούς αλλά και στους επισκέπτες, ως ο πιο σύγχρονος αυτοκινητόδρομος που θα έχει κατασκευαστεί στην Ευρώπη, τελευταία μεγάλη εκκρεμότητα στα οδικά έργα της πατρίδας μας». Καταλήγοντας ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι για τον ίδιο αποτελεί και μια δική του παρακαταθήκη στην Κρήτη και πώς «είμαι σίγουρος ότι θα μου δοθεί η ευκαιρία ντο έργο αυτό να μπορέσω να το ολοκληρώσω».

«Η ελληνική πολιτεία παρά τις σημαντικές εξωγενείς κρίσεις , αλλά και την πολυπλοκότητα του έργου και συνολικά του ΒΟΑΚ, κατάφερε όχι μόνο να σχεδιάσει αλλά και να δρομολογήσει την υλοποίηση αυτού του έργου» σημείωσε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για θέματα Υποδομών Γιώργος Καραγιάννης, συμπληρώνοντας ότι «η σημερινή κυβέρνηση, ο Έλληνας πρωθυπουργός, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών καθόλη τη διάρκεια της θητείας μας, τηρήσαμε την προεκλογική δέσμευση για να αποκτήσει η Κρήτη τον αυτοκινητόδρομο που της αξίζει».

Παρόντες στην υπογραφή της σύμβασης ήταν ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης που αναφέρθηκε στην στενή και αποτελεσματική συνεργασία, όπως είπε, με το υπουργείο, συμπληρώνοντας ότι η Περιφέρεια θα συνεχίσει να συμβάλει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την υλοποίηση του έργου. Επίσης παρόντες ήταν ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης, ο υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης, ο βουλευτής της Ν.Δ Μάξιμος Σενετάκης , ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος, δήμαρχοι δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου και τοπικοί φορείς.

