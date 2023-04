Πολιτική

Εκλογές: Η Ράνια Θρασκιά υποψήφια με τον ΣΥΡΙΖΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα είχε η Ράνια Θρασκιά, ανακοινώνοντας την υποψηφιότητά της στις επερχόμενες εκλογές με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Υποψήφια με τον ΣΥΡΙΖΑ θα είναι η Ράνια Θρασκιά, στην Α’ Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, όπως έγινε γνωστό μετά τη συνάντηση που είχε με τον Αλέξη Τσίπρα.

Η Ράνια Θρακιά γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη.Σπούδασε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Εκεί παράλληλα με τις σπουδές της ξεκίνησε την επαγγελματική της πορεία στην τηλεόραση, στον ενημερωτικό τομέα ως παρουσιάστρια ειδήσεων και στη συνέχεια παρουσίασε εκπομπής κοινωνικού περιεχομένου. Εργάστηκε ως δημοσιογράφος και παρουσιάστρια στα κανάλια TVΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ANT1, MEGA και ALTER.

Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στο University of East London και έλαβε Master of Science στην «Κλινική και Κοινοτική Ψυχολογία» με ειδίκευση στην «Επιλόχειο Κατάθλιψη» και τη Θεωρία Σχημάτων (Schema Therapy). Παράλληλα πραγματοποίησε την πρακτική της στο Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων (Ε.Δ.Α.Σ).

Ακολούθως, ολοκλήρωσε με επιτυχία το τριετές πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συστημική Συμβουλευτική και Οικογενειακή Συμβουλευτική στο Εργαστήριο Διερεύνησης Ανθρώπινων Σχέσεων και έλαβε την πιστοποίηση Συμβούλου Ψυχικής Υγείας και Οικογενειακού Συμβούλου.

Είναι Τακτικό Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Συμβουλευτικής. Το Σεπτέμβριο του 2018 δημιούργησε το «Κέντρο Προσωπικής και Οικογενειακής Εξέλιξης – Ράνια Θρασκιά», στο Νέο Ψυχικό.

Ειδήσεις σήμερα:

Καλαμάτα: αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε πεζό που πήγαινε στο νοσοκομείο

Εκλογές - Μητσοτάκης: Παρακαταθήκη μου στην Κρήτη ο ΒΟΑΚ - Υπεγράφη η σύμβαση

Μετρό Θεσσαλονίκης: Βίντεο από την διαδρομή “Αγία Σοφία - Πλατεία Δημοκρατίας”