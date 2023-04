Τεχνολογία - Επιστήμη

Μεταμόσχευση πνεύμονα με ρομπότ (βίντεο)

Ένας άνδρας, δίχως δισταγμό, υπεβλήθη σε μεταμόσχευση πνεύμονα. Πώς έγινε η πρωτοποριακή επέμβαση.

Ο Ντα Βίντσι, ένα ρομπότ τεσσάρων χεριών, με την καθοδήγηση χειρουργών του νοσοκομείου Vall d'Hebron της Βαρκελώνης, πραγματοποίησε με επιτυχία μια μεταμόσχευση πνεύμονα.

Όταν οι γιατροί πρότειναν στον 65χρονο Χαβιέρ να είναι ο πρώτος που θα υποβληθεί σε αυτήν την πρωτοποριακή τεχνική εκείνος δέχθηκε δίχως να διστάσει.

«Δεν ήμουν επαρκώς ενημερωμένος, αλλά καταλάβαινα αυτό που μου έλεγαν, πως με ένα ρομπότ, με ένα μηχάνημα, υπάρχει περισσότερη ακρίβεια απ’ ότι με το ανθρώπινο χέρι», δήλωσε εκ των υστέρων ο Χαβιέ.

Χάρη στο ρομπότ οι χειρουργοί πραγματοποίησαν τη μεταμόσχευση χρησιμοποιώντας μια νέα οδό πρόσβασης που δεν απαιτεί πλέον διαχωρισμό των πλευρών και άνοιγμα του θώρακα.

Κόβοντας ένα μικρό τμήμα του δέρματος, του λίπους και των μυών του ασθενούς για να αφαιρέσουν τον κατεστραμμένο πνεύμονα, εισήγαγαν τον νέο μέσω μιας τομής οκτώ εκατοστών. το κάτω μέρος του στέρνου, ακριβώς πάνω από το διάφραγμα.

Η νέα διαδικασία είναι λιγότερο επώδυνη για τον ασθενή, καθώς η πληγή επουλώνεται εύκολα και είναι πιο ασφαλής από την παραδοσιακή μέθοδο που απαιτεί μια τομή 30 εκατοστών και μια πολύ λεπτή μετεγχειρητική περίοδο.

Ο χειρουργός Άλμπερτ Τσαγουεουρι, δήλωσε πως «θεωρήσαμε πως θα ήταν λειτουργικό και αποφασίσαμε να το εφαρμόσουμε και πέτυχε. Πιστεύουμε πως είναι μια τεχνική που θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ασθενών».

Η Ισπανία είναι παγκόσμιος ηγέτης στις μεταμοσχεύσεις οργάνων, με κατά μέσο όρο 7 δότες και 15 μεταμοσχεύσεις την ημέρα.

