Ολυμπιακός - ΑΕΚ: τεράστιο διπλό της Ένωσης και επεισόδια (εικόνες)

H ΑΕΚ κέρδισε τον Ολυμπιακό στην 5η αγωνιστική των πλέι οφ και παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας. Επεισόδια, πραγματοποιήθηκαν στον αγωνιστικό χώρο με την εισβολή οπαδών.

Τεράστιας σημασίας κι αξίας νίκη σημείωσε η ΑΕΚ κόντρα στον Ολυμπιακό, επικρατώντας με το εμφατικό 3-1 στο «Γ. Καραϊσκάκης» στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής των play off, έπειτα από ένα καταπληκτικό παιχνίδι και παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας, ισόβαθμη με τον Παναθηναϊκό στους 72 βαθμούς, σε μία μάχη σώμα με σώμα των «πράσινων» και των «κιτρινόμαυρων» για τον εφετινό τίτλο της Super League. Ο Γκατσίνοβιτς στο 7’, ο Λιβάι Γκαρσία με πέναλτι στο 82’ κι ο Μάνταλος στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων σημείωσαν τα γκολ της νίκης των «κιτρινόμαυρων», με τον Ολυμπιακό να ισοφαρίζει στο 54’ με τον Μπακαμπού.

Το πρώτο ημίωρο ανήκε απόλυτα στην ΑΕΚ η οποία έβγαλε μία κυριαρχική εικόνα, σημειώνοντας ένα γκολ και χάνοντας πάρα πολλές ευκαιρίες για να αποκτήσει ακόμη πιο ισχυρό προβάδισμα.

Στο 3’ ο Τσούμπερ έδωσε στον Γκαρσία, ο οποίος απέφυγε τον Μπα, αλλά από δύσκολη γωνία δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα προς την εστία. Στο αμέσως επόμενο λεπτό, ο Χατζισαφί έκανε τη σέντρα από τα αριστερά και ο Ελίασον πλάσαρε με τη μια μέσα απ’ την περιοχή, αλλά ο Πασχαλάκης έπεσε στη δεξιά γωνιά του και απομάκρυνε.

Στο 7ο λεπτό η ΑΕΚ πήρε προβάδισμα στο σκορ. Ο Γκατσίνοβιτς συνδυάστηκε υπέροχα με τον Τσούμπερ και με πλασέ μέσα από την περιοχή με σκαστό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, κάνοντας το 1-0 για τους «κιτρινόμαυρους».

Η ΑΕΚ πήρε ψυχολογία μετά το γκολ και στο 21’ έχασε άλλη μία πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Πινέδα, ο οποίος σούταρε από το όριο της περιοχής, αλλά ο Πασχαλάκης έδειξε ξανά τα αντανακλαστικά του και απομάκρυνε. Στο 27’ από σέντρα του Λιβάι Γκαρσία, ο Τσούμπερ δοκίμασε το σουτ από πλάγια θέση, αλλά έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Πασχαλάκη.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός έβγαλε αντίδραση και στο πρώτο τέταρτο προσπάθησε να κλείσει την ΑΕΚ στα δικά της «καρέ». Πίεση που δικαιώθηκε στο 54’ όταν από ασταθή απομάκρυνση του Αθανασιάδη, ο Μασούρας πήρε την μπάλα, έβγαλε τη σέντρα κι ο Μπακαμπού με καρφωτή κεφαλιά ισοφάρισε σε 1-1.

Με αναπτερωμένο το ηθικό ο Ολυμπιακός έχασε άλλη μία πολύ καλή ευκαιρία στο 64 όταν ο Φορτούνης προσπάθησε να γεμίσει την μπάλα προς την περιοχή και τον Μπακαμπού, ο Μουκουντί του έβαλε την κόντρα και η μπάλα παίρνοντας περίεργη τροχιά λίγο έλειψε να καταλήξει στα δίχτυα του Αθανασιάδη.

Η ΑΕΚ ανέβασε ξανά «στροφές» μετά το 70’ άρχισε να γίνεται ξανά πιεστική και στο 80’ κέρδισε πέναλτι σε ανατροπή του Βίντα απ’ τον Ρέαμπτσιουκ. Ο Λιβάι Γκαρσία ανέλαβε την εκτέλεση στέλνοντας την μπάλα ψηλά κι έδωσε ξανά το προβάδισμα στην ΑΕΚ στο 82ο λεπτό.

Με τον Ολυμπιακό να βγαίνει μπροστά για να βρει το γκολ της ισοφάρισης, η ΑΕΚ βρήκε την ευκαιρία να «χτυπήσει» ξανά στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν από πάσα του Άμραμπατ, ο Μάνταλος «άδειασε» τον Εμβιλά και με ψύχραιμο πλασέ έκανε το 3-1, «σφραγίζοντας» τη μεγάλη νίκη των «κιτρινόμαυρων» στο Φάληρο.

Διαιτητής: Νταβίντε Μάσα (Ιταλία)

Κίτρινες: Ροντινέι, Φορτούνης – Σιμάνσκι, Πινέδα

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ζοσέ Ανιγκό): Πασχαλάκης, Ροντινέι (84’ Ανδρούτσος), Μπα, Σισέ, Ρέαμπτσιουκ, Εμβιλά, Χουάνγκ, Μπιέλ (51’ Βρουσάι), Βαλμπουενά (51’ Μασούρας), Φορτούνης (84’ Κασάμι), Μπακαμπού (77’ λ.τρ. Ελ Αραμπί).

ΑΕΚ (Ματίας Αλμέιδα): Αθανασιάδης, Ρότα, Βίντα, Μουκουντί, Χατζισαφί, Σιμάνσκι (70’ Γιόνσον), Ελίασον (70’ Άμραμπατ), Γκατσίνοβιτς (84’ Φερνάντες), Πινέδα (89’ Γαλανόπουλος), Τσούμπερ (84’ Μάνταλος), Λιβάι Γκαρσία.

Στην λήξη του αγώνα, οπαδοί εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο ενώ όσο η αποστολή της ΑΕΚ πήγαινε στα αποδυτήρια, από τις κερκίδες "έπεφταν" αντικείμενα.

