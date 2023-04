Πολιτική

Γενοκτονία Αρμενίων: τα πολιτικά μηνύματα για την ημέρα μνήμης

Τα μηνύματα του πολιτικού κόσμου για την επέτειο της Γενοκτονίας των Αρμενίων.

Με ανάρτησή της στο Twitter η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου αναφέρεται στα θύματα της Γενοκτονίας των Αρμενίων, υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί «Καθήκον μας η καταπολέμηση κάθε μορφής μισαλλοδοξίας, ώστε όλοι οι άνθρωποι να είναι ασφαλείς, ανεξάρτητα από την ταυτότητα, την καταγωγή ή τις πεποιθήσεις τους».

Ειδικότερα, κατά την ανάρτησή της, με αφορμή την 24η Απριλίου Ημέρα Μνήμης για τη Γενοκτονία των Αρμενίων, η κυρία Σακελλαροπούλου αναφέρει:

«Τιμάμε τη μνήμη των θυμάτων της Αρμενικής Γενοκτονίας, που εξοντώθηκαν κατά τη διάρκεια της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Καθήκον μας η καταπολέμηση κάθε μορφής μισαλλοδοξίας, ώστε όλοι οι άνθρωποι να είναι ασφαλείς, ανεξάρτητα από την ταυτότητα, την καταγωγή ή τις πεποιθήσεις τους».

Μήνυμα για την 108η επέτειο της Γενοκτονίας των Αρμενίων, έστειλε και ο Υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, στο οποίο αναφέρει: "Η διατήρηση ζωντανής της Μνήμης των θυμάτων της Γενοκτονίας των Αρμενίων είναι το ελάχιστο χρέος ολόκληρης της ανθρωπότητας", αναφέρει ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε ανάρτησή του στο twitter. "Η σκέψη μας σήμερα βρίσκεται στους Αρμένιους της πατρίδας μας και σε ολόκληρο τον κόσμο".

Το μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, έστειλε το δικό του μήνυμα για την Γενοκτονία των Αρμενίων:

"Πριν από 108 χρόνια ξεκινούσε η Γενοκτονία των Αρμενίων. Στην καταρρέουσα Οθωμανική Αυτοκρατορία, Έλληνες, Αρμένιοι και Ασσύριοι ήταν τα θύματα μιας συστηματικής προσπάθειας εξόντωσης των χριστιανικών πληθυσμών.

Η σημερινή επέτειος μας υπενθυμίζει το διαχρονικό μας καθήκον να παλέψουμε για την διατήρηση της ιστορικής μνήμης, τη διεθνή αναγνώριση και καταδίκη, ώστε να αποτρέψουμε την επανάληψη ανάλογων εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας."

Κατρούγκαλος: Στεκόμαστε απέναντι στις λογικές μίσους που γέννησαν αυτές τις φρικαλεότητες

Με μία ανάρτησή του στο Twitter, ο Γιώργος Κατρούγκαλος, στέλνει και αυτός το μήνυμά του για την ημέρα μνήμης.

Στην ανάρτησή του αναφέρει χαρακτηριστικά:

"Σήμερα, Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Αρμενίων από το Οθωμανικό κράτος, μιας από τις πιο ειδεχθείς σελίδες της παγκόσμιας ιστορίας, διατηρούμε ζωντανή την ιστορική μνήμη. Είμαστε δίπλα στον αρμενικό λαό με τον οποίο μας συνδέουν δεσμοί αιώνων. Στεκόμαστε απέναντι στις λογικές μίσους που γέννησαν αυτές τις φρικαλεότητες, για να μην επαναληφθούν ποτέ ξανά."

ΜέΡΑ25 – Συμμαχία για τη Ρήξη για την Γενοκτονία των Αρμενίων

Ανακοίνωση για την ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας των Αρμενίων, εξέδωσε και το ΜέΡΑ25 – Συμμαχία για τη Ρήξη στην οποία αναφέρει χαρακτηριστικά:

"108 χρόνια από την σφαγή των Αρμενίων τιμούμε τη μνήμη των θυμάτων της θηριωδίας του οθωμανικού καθεστώτος και συνεχίζουμε την μάχη μας απέναντι σε κάθε αιμοσταγή εθνικισμό και μισαλλοδοξία. Σήμερα που κάποιοι άλλοι, νέοι εκτοπισμένοι συνεχίζουν να πεθαίνουν ακόμα από κακουχίες."

Ελληνική Λύση: η Τουρκία δεν έχει λογοδοτήσει για αυτό το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας

Στην ανακοίνωσή της η Ελληνική Λύση, αναφέρει: "Σαν σήμερα, την 24η Απριλίου του 1915, ξεκίνησε η συντονισμένη, μεθοδευμένη και εφιαλτική γενοκτονία των Αρμενίων αδελφών μας από τους Τούρκους με την ηγεσία της Αρμενικής κοινότητας της Κωνσταντινούπολης να φυλακίζεται και εκατοντάδες Αρμένιους της Πόλης να δολοφονούνται. 1,5 εκατομμύρια ψυχές δολοφονούνται φρικτά από το επίσημο τουρκικό κράτος με κεντρική εντολή

Σήμερα, 108 χρόνια μετά, η Τουρκία δεν έχει λογοδοτήσει για αυτό το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας που διέπραξε, όπως και για το σύνολο των εγκλημάτων της κατά των πολιτισμένων εθνών και των αθώων θυμάτων.

Μοναδική δικαίωση λοιπόν για τα εκατομμύρια αθώα θύματα της τουρκικής θηριωδίας, τους Αρμένιους, τους Έλληνες του Πόντου, της Ιωνίας, της Κωνσταντινουπόλεως, της Ίμβρου, της Τενέδου, της Κύπρου καθώς και τους Ασσύριους, είναι η παγκόσμια αναγνώριση και η παραδειγματική τιμωρία της Τουρκίας.

Η έμπρακτη τιμωρία της Τουρκίας θα επέλθει μόνο με την υποχρέωση καταβολής τεράστιων αποζημιώσεων για τις σφαγές και την ληστεία των περιουσιών με ταυτόχρονη επιστροφή των εδαφών που ακόμα και σήμερα κατέχει παράνομα."





