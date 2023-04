Κοινωνία

Μενίδι: “Αδέσποτες” βολίδες στο σχολείο του μικρού Μάριου

«Ξύπνησαν» οι εφιαλτικές μνήμες από το θάνατο του Μάριου στο σχολείο του, στο Μενίδι.

Της Αντιγόνης Θάνου

Λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι οι μαθητές του 6ου Δημοτικού σχολείου Μενιδίου εντόπισαν 5 βολίδες στον προαύλιο χώρο.

Τα παιδιά ειδοποίησαν την Διευθύντρια, η οποία με την σειρά της ενημέρωσε τις Αρχές όπου έσπευσαν στο σχολείο και περισυνέλλεξαν τις βολίδες.

Υπάρχει τεράστια ανησυχία τόσο από γονείς όσο και από τους κάτοικους της περιοχής οι οποίοι χαρακτηριστικά, δήλωσαν στον ΑΝΤ1 ότι, καθημερινά ακούν πυροβολισμούς ενώ έχει τύχει να δουν και οι ίδιοι βολίδες στις αυλές τους.

Να σημειωθεί ότι, πρόκειται για το σχολείο όπου έχει χάσει την ζωή του το 2017 από αδέσποτη σφαίρα και ο μικρός Μάριος.

Εργαζόμενη στο συγκεκριμένο σχολείο είπε στον ΑΝΤ1 ότι προχθές, το Σάββατο, εντόπισε δυο σφαίρες την ώρα που ήρθε για την εργασία της.

