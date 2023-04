Κόσμος

Νεπάλ: Φωτιά σε αεροπλάνο μόλις απογειώθηκε (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φωτιά ξέσπασε σε αεροπλάνο που απογειώθηκε από το Κατμαντού. Η ανακοίνωση του υπουργείου Τουρισμού του Νεπάλ.

Συναγερμός σήμανε στο Κατμαντού μετά την αναφορά για εκδήλωση φωτιάς σε Boeing 737-800 της εταιρίας Fly Dubai, λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας του Νεπάλ.

Παρότι αρχικά το πρακτορείο ANI μετέδωσε ότι το αεροσκάφος επρόκειτο να επιστρέψει στο Κατμαντού για αναγκαστική προσγείωση, ο υπουργός Τουρισμού του Νεπάλ ανακοίνωσε λίγο μετά ότι ο συναγερμός έληξε και πως το αεροπλάνο συνεχίζει το ταξίδι του προς το Ντουμπάι.

Σύμφωνα με πληροφορίες μέσων ενημέρωσης στο Νεπάλ, οι επιβάτες της πτήσης FZ 576 της Fly Dubai είναι 162.

#Flash Fly Dubai Aircraft catches fire after taking off from Kathmandu airport, Nepal. Trying to land on airport. pic.twitter.com/3u63uhwlQJ — Baba Banaras™ (@RealBababanaras) April 24, 2023

? #AHORA | Avion de Fly Dubai se incendia luego de despegar del Aeropuerto Internacional de Katmandu, Nepal. La aeronave intenta aterrizar de emergencia. pic.twitter.com/eBNkiIcKzH — Mundo en Conflicto ?? (@MundoEConflicto) April 24, 2023

Some sort of fire was seen on an airplane flying above Satdobato area with loud noises.Source Update of Nepal Banda pic.twitter.com/hXUm6yWqmd — RabinBabu (@RabinOfficial78) April 24, 2023

Ειδήσεις σήμερα:

Μπακς: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επιστρέφει

Μυτιλήνη: Προφυλακιστέα η γυναίκα που πυρπόλησε τον άνδρα της

ΕΟΦ - Εμβόλια κατά του κορονοϊού: Αναφορές για 69 θανάτους στην Ελλάδα