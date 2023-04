Πολιτική

Μητσοτάκης: Να ανοίξουμε την πόρτα διάπλατα στο μέλλον

Στο Αιγάλεω η πρώτη προεκλογική εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας, παρουσία Υπουργών και στελεχών. Τα μηνύματα του Πρωθυπουργού.

Με συγκέντρωση της Νέας Δημοκρατίας στο Αιγάλεω ανοίγει την προεκλογική περίοδο, μετά την επίσημη έναρξή της, εντός Αττικής ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. «Η πρώτη μας μεγάλη προεκλογική συγκέντρωση της Αττικής δεν θα μπορούσε να γίνει αλλού, παρά μόνο εδώ, στο Αιγάλεω, στην εκλογική μου περιφέρεια. Εδώ είχα κάνει την πρώτη πολιτική εμφάνιση πριν από 20 χρόνια, τον Απρίλιο του 2003.

Από το δυτικό τομέα ξεκινώ τον αγώνα μας. Αυτόν που θα φέρει την αυτοδύναμη ΝΔ και την αυτοδύναμη Ελλάδα. Για να κλείσουμε την πόρτα στο χθες και να την ανοίξουμε διάπλατα στο μέλλον. Όλη η Ελλάδα θα είναι μπλε.

Η δυτική Αθήνα θα γίνει και αυτή γαλάζια, όπως στα γαλάζια θα ντυθεί όλη η πατρίδα», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Αιγάλεω. Και πρόσθεσε: «Το βλέπω στα πρόσωπα σας, το ακούω στη φωνή σας. Είμαστε εδώ για να ενώσουμε όλους τους Έλληνες. Αυτά είχαμε πει πριν από 4 χρόνια. Δεν θα άλλαζα ούτε μια λέξη από εκείνα μου τα λόγια.

Είμαι εδώ για να σας βεβαιώσω ότι το σύνθημα μας αποτελεί χειροπιαστή πραγματικότητα. Το είπαμε και το κάναμε».

Επενδυτική βαθμίδα με ισχυρή και σταθερή κυβέρνηση

Ο πρωθυπουργός στην ομιλία του στο Αιγάλεω αναφέρθηκε στις δεσμεύσεις που είχε δώσει το 2019 υπογραμμίζοντας πως τις τήρησε όλες. Αναφέρθηκε επίσης αναλυτικά στα έργα υποδομής στη δυτική Αττική, ενώ μιλώντας για την οικονομία και το στόχο της επενδυτικής βαθμίδας , δεσμεύτηκε ότι θα επιτευχθεί εφόσον από τις εκλογές προκύψει ισχυρή και σταθερή κυβέρνηση.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε επίσης για την αναμόρφωση του εθνικού συστήματος υγείας και τον εκσυγχρονισμό του κράτους.

«Από την πρώτη μας θητεία κρατήστε ένα πράγμα. Τη συνέπεια έργων και πράξεων», υπογράμμισε.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η επόμενη τετραετία θα είναι η τετραετία των καλύτερων μισθών για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα και δεσμεύτηκε για την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Ο κ. Τσίπρας είναι διχαστικός, υποκριτής και επικίνδυνος

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι στο δημόσιο θα υπάρχει αξιολόγηση για όλους και μέχρι το 2027 όλες οι διαδικασίες στη δημόσια διοίκηση θα είναι ψηφιακές με ηλεκτρονικές συναλλαγές και επαγγελματικές συμπεριφορές.

Ο πρωθυπουργός μίλησε επίσης για τη στήριξη της νέας γενιάς με προσιτή στέγη και για την πολιτική εθνικής ασφάλειας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε αναλυτικά στο πρόγραμμα «Σπίτι μου», ενώ για τα εξοπλιστικά είπε ότι «68 προγράμματα δρομολόγησε η κυβέρνηση μας και σίγουρα η παρουσία της ΝΔ στη διακυβέρνηση του τόπου εγγυάται ότι η φωνή μας θα ακουγεται παντού, στο Κογκρέσο, στις Βρυξελλες».

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις μεγάλες αμυντικές συμφωνίες.

«Θέλω αυτά να αντιπαρατεθούν στη μιζέρια και καταστροφολογία των αντιπάλων μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ αποτυγχάνει και ως κυβέρνηση και ως αξιωματική αντιπολίτευση. Αποτυγχάνει τώρα και ως πολιτική παρουσία», συνέχισε και αποδοκίμασε μια σειρά από θέσεις του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε όλους τους τομείς.

«Το χειρότερο. Έσπρωξε τον τόπο στο περιθώριο της Ευρώπης. Φάνηκε ανίκανος και για αντιπολίτευση. Είπε όχι σε όλα και ναι σε τίποτα. Όχι στις φοροελαφρύνσεις, στην αύξηση του κατώτατου μισθού, στο φράχτη του Έβρου, στα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία. Το πρόγραμμα που εξήγγειλε είναι Θεσσαλονίκη στον κύβο. 45 δις ευρώ κοστίζει. Οι πολίτες δεν τον πιστεύουν τον κ. Τσίπρα», υπογράμμισε.

Επιπλέον, σχολίασε το σύνθημα «δικαιοσύνη παντού» του ΣΥΡΙΖΑ. «Δικαιοσύνη παντού αλλά όχι δίπλα του», είπε σημειώνοντας ότι κρατάει τον καταδικασμένο Νίκο Παππά.

«Είναι διχαστικός. Υποκριτής όπως φάνηκε στην υπόθεση Γεωργούλη. Επικίνδυνος γιατί άφησε πίσω του τη νάρκη της απλής αναλογικής. Υπάρχει ένας τέλος να ακυρωθεί, η ψήφος μας την 21η Μαΐου. Το δίλημμα είναι πολύ απλό. Βαδίζουμε μπροστά ή γυρίζουμε πίσω;», ανέφερε.

Αυτοδύναμη Ελλάδα, αυτοδύναμη ΝΔ, στις 21 Μαΐου ψήφος για τη γιορτή της Δημοκρατίας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε οτι το δίλημμα στις εκλογές είναι «ΝΔ με πρωθυπουργό Μητσοτάκη ή ΣΥΡΙΖΑ με πρωθυπουργό Τσίπρα».

Ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε να μην πάει καμία ψήφος χαμένη γιατί, όπως είπε, δεν χωρούν επιπόλαιες συμπεριφορές.

«Οι αντίπαλοι μας είναι αδίστακτοι. Άλλα είπαν και άλλα έκαναν στο δημοψήφισμα της κωλοτούμπας. Δεν εμπιστεύομαι όποιον αρνείται για πρωθυπουργό τον αρχηγό του κόμματος που έχουν ψηφίσει οι πολίτες. Δεν έχουν αρχές. Είναι ικανοί να συνασπιστούν ακόμα και αν ηττηθούν. Αν οι αριθμοί τους ευνοήσουν θα θα επιχειρήσουν κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ-Βαρουφάκη με αντάλλαγμα την παγίωση της απλής αναλογικής. Δεν θα τους κάνουμε το χατίρι. Το σενάριο αυτό μοιαζει δύσκολο, δεν είναι απίθανο. Οι πολίτες μπορεί να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ και να δουν πρωθυπουργό Τσίπρα και υπουργό Οικονομικών τον Γιάνη Βαρουφάκη με ένα «Ν»», πρόσθεσε.

Ο κ. Μητσοτάκης ανάφερε και την εξής μαντινάδα που του είπαν στην Κρήτη: «Πόσες Δήμητρες κάνει το σουβλάκι, ζήτησε τα ρέστα σου από το Γιάνη Βαρουφάκη».

Ο πρωθυπουργός κάλεσε τους πολίτες να αποκλείσουν κάθε συνεργασία που φέρνει παραλυσία. «Η κάλπη της 21ης Μαΐου θα καθορίσει ποιος θα κυβερνήσει. Όσο πιο δυνατό το μήνυμα της τόσο θα οπλίσει με δύναμη το νικητή για τις δεύτερες εκλογες. Αυτοδύναμη Ελλάδα, αυτοδύναμη ΝΔ, ψήφος για τη γιορτή της Δημοκρατίας», συμπλήρωσε.

Είπε, επίσης, ότι ο κ. Τσιπρας αντέγραψε το σύνθημα της ΝΔ «να γίνουμε Ευρώπη».

«Από τώρα προετοιμάζουν το αφήγημα της ήττας τους. Ήταν και παραμένουν αδιόρθωτοι. Εγώ ξεκινώ τον αγώνα με εφόδια τη συμφωνία αλήθειας, την οποία ανανεώνουμε και το έργο που έχουμε πετύχει», τόνισε.

Ολόκληρη η ομιλία του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη στο Αιγάλεω

Νεοδημοκράτισσες και Νεοδημοκράτες του Αιγάλεω και της Δυτικής Αθήνας, σας ευχαριστώ γι’ αυτή την εντυπωσιακή υποδοχή. Σας ανταποδίδω τη χαρά, τη συγκίνηση και τον ενθουσιασμό που δηλώνει σήμερα, εδώ, η παρουσία σας.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη νεολαία μας, ένα θερμό χειροκρότημα για τις νέες και τους νέους της Νέας Δημοκρατίας και για τους πολλούς «διαχρονικούς» Οννεδίτες που είναι ανάμεσά μας. Η πρώτη μας μεγάλη προεκλογική συγκέντρωση της Αττικής δε θα μπορούσε να γίνει αλλού παρά μόνο εδώ, στο Αιγάλεω, στην εκλογική μου περιφέρεια.

Συνάντησα κάποιους παλιούς φίλους μπαίνοντας. Ίσως θυμούνται ότι εδώ στο Αιγάλεω είχα κάνει την πρώτη μου πολιτική εμφάνιση ακριβώς πριν από 20 χρόνια, τον Απρίλιο του 2003. Από τότε με περιβάλλετε με την εμπιστοσύνη σας. Σας ευχαριστώ από καρδιάς.

Από τον Δυτικό Τομέα, λοιπόν, και από τους επτά Δήμους του, ξεκινώ τον αγώνα μας - δήμους τους οποίους γνωρίζω πολύ καλά, τους έχω περπατήσει εδώ και 20 χρόνια, την Αγία Βαρβάρα, τους Αγίους Αναργύρους, το Καματερό, το Αιγάλεω, το Ίλιον, το Περιστέρι, την Πετρούπολη, το Χαϊδάρι - ώστε εδώ η περιοχή να γίνει αφετηρία της νικηφόρας μας διαδρομής.

Αυτής που την 21η Μαΐου θα φέρει αυτό που προσδοκά όλη η χώρα, την αυτοδύναμη Ελλάδα και την αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία. Για να κλείσουμε οριστικά την πόρτα στο χθες και να την ανοίξουμε διάπλατα στο μέλλον. Όλη η Ελλάδα θα γίνει μπλε την 21η Μαΐου.

Βλέπω, φίλες και φίλοι, ότι ίσως έπρεπε να είχαμε επιλέξει άλλο χώρο, το κλειστό γήπεδο της πόλης δεν μας χωρά όλους. Στέλνει, ωστόσο, το ηχηρό μήνυμα, η Δυτική Αθήνα θα γίνει και αυτή γαλάζια, όπως στα γαλάζια θα ντυθεί από άκρη σε άκρη και όλη μας η πατρίδα.

Το βλέπω, φίλες και φίλοι, στα πρόσωπά σας, το ακούω στη φωνή σας, σε όλα αυτά που γίνονται, και η δική μου δύναμη, είμαστε εδώ για να ενώσουμε όλους τους Έλληνες και σε αυτό θα επιμείνω μέχρι τέλους.

Αυτά τα λόγια ακριβώς είχα χρησιμοποιήσει πριν από τέσσερα χρόνια, βαδίζοντας τότε προς τις εκλογές του 2019. Μαζί με τη δέσμευση ότι θα μειώσουμε τους φόρους, στηρίζοντας το εισόδημα και αυξάνοντας τις δουλειές σε μια χώρα που θα θωρακίζεται και θα εκσυγχρονίζεται.

Ε λοιπόν, δεν θα άλλαζα ούτε μια λέξη από εκείνα μου τα λόγια. Αντίθετα, είμαι εδώ για να σας βεβαιώσω ότι το σύνθημά μας αποτελεί πια χειροπιαστή πραγματικότητα: το είπαμε και το κάναμε.

Για να θυμηθούμε λίγο, φίλες και φίλοι, τι είχαμε πει. Το 2019 είχαμε πει ότι θα μειώσουμε τους φόρους για όλους. Σήμερα οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν απαλλαγεί από πενήντα φόρους και εισφορές. Όλοι σας πληρώνετε 35% χαμηλότερο ΕΝΦΙΑ, πάνω από το 30% που σας είχα υποσχεθεί.

Ο συντελεστής της φορολογίας στα φυσικά πρόσωπα έπεσε από το 22% στο 9%. Ο εταιρικός συντελεστής για όλες τις επιχειρήσεις, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εδώ της περιοχής, έπεσε από το 29% στο 22%. Καταργήθηκε οριστικά η εισφορά αλληλεγγύης και ο φόρος των γονικών παροχών.

Οι νέες επενδύσεις έφεραν ταυτόχρονα παραπάνω από 300.000 νέες θέσεις εργασίας. Μειώσαμε την ανεργία κατά έξι μονάδες.

Δεκαεπτά περικοπές του ΣΥΡΙΖΑ αντικατέστησαν αυξήσεις -βλέπω ανάμεσά μας πολλούς φίλους που γνωρίζω πολλά χρόνια, πολλοί από εσάς είστε συνταξιούχοι- 1,6 εκατομμύρια συμπολίτες μας είδαν τις πρώτες αυξήσεις στις συντάξεις εδώ και 12 χρόνια, σχεδόν 8%. Και όσοι αδικούνται από την προσωπική διαφορά Κατρούγκαλου ενισχύθηκαν από 200-300 ευρώ και δεσμεύομαι ότι θα εξακολουθούν να στηρίζονται μέχρι η προσωπική διαφορά Κατρούγκαλου να σβήσει οριστικά.

Και όχι μόνο. Ο βασικός μισθός, πού τον παραλάβαμε; Στα 650 ευρώ. Πού είναι σήμερα; Στα 780 ευρώ, 20% αύξηση.

Οι εξαγωγές μας καταγράφουν συνεχή ρεκόρ. Η χώρα σήμερα αναπτύσσεται με ρυθμό τριπλάσιο της Ευρώπης. Η οικονομία απαλλάχθηκε από την επιτήρηση που της είχε επιβληθεί το 2018, αναβαθμίστηκε 12 φορές. Βρίσκεται μισό σκαλί από την επενδυτική βαθμίδα.

Με άλλα λόγια, η χώρα καθορίζει αυτόνομα την οικονομική της πολιτική. Και σύντομα ο δανεισμός θα γίνει ευνοϊκότερος για όλους, για το κράτος, για τις επιχειρήσεις αλλά και για τα νοικοκυριά.

Αυτό συνεπάγεται η επενδυτική βαθμίδα. Και κρατήστε και από εδώ, από το Αιγάλεω, τη δέσμευσή μου: εφόσον προκύψει -που θα προκύψει- ισχυρή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας η επενδυτική βαθμίδα θα είναι πραγματικότητα πριν το τέλος του χρόνου. Αλλά, προσέξτε, με μία προϋπόθεση που είναι στο χέρι μας: τη σταθερότητα και την προοπτική του τόπου, κάτι το οποίο θα εγγυάται μόνο μια ισχυρή και έμπειρη κυβέρνηση την 21η Μαΐου.

Συναγωνιστές της Νέας Δημοκρατίας, στη συμφωνία αλήθειας που υπογράψαμε πριν από τέσσερα χρόνια είχα δεσμευτεί επίσης για μία ασφαλή πατρίδα. Μια ενωμένη κοινωνία, χωρίς τους παλιούς διχασμούς και για μια καλύτερη και πιο σύγχρονη καθημερινότητα. Δεν απομακρύνθηκα από αυτούς τους στόχους, παρά τις αλλεπάλληλες «καταιγίδες» που ξέσπασαν με εμάς στο τιμόνι του τόπου.

Το ξέρετε καλά. Μετρήστε πόσες κρίσεις περάσαμε μαζί: μεταναστευτικές εισβολές στον Έβρο και στο Αιγαίο, παγκόσμια πανδημία του κορονοϊού, πόλεμος στην Ουκρανία, ενεργειακή «έκρηξη», φυσικές καταστροφές, καθημερινές απειλές της Τουρκίας. Καμία κυβέρνηση από τη μεταπολίτευση και μετά δεν αντιμετώπισε τόσα πολλά εμπόδια σε τόσο μικρό χρόνο. Κι όμως, αυτή η κυβέρνηση κράτησε απόρθητα τα σύνορά μας.

Με ένα γιγαντιαίο πρόγραμμα στήριξε τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις και την εργασία. Οργάνωσε μία υποδειγματική εκστρατεία εμβολιασμού, υλοποιώντας την ίδια ώρα τις δεσμεύσεις για τις οποίες την είχε εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός.

Σας ρωτώ, η Ελλάδα του 2023 θυμίζει σε τίποτα εκείνη του 2019; Η απάντηση είναι: όχι, σε τίποτα. Έχουμε δημοσιονομικό πλεόνασμα το 2022. Αυτή η συνετή διαχείριση πέτυχε να μεγεθύνουμε το ΑΕΠ μας κατά 26 δισ. Το χρέος μας, ο τόσο σημαντικός αυτός δείκτης για την αξιοπιστία μας, μειώθηκε 40 ολόκληρες μονάδες, η μεγαλύτερη μείωση δημοσίου χρέους σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ταυτόχρονα όμως, μαζί με την οικονομική ανάταξη προχωρήσαμε και την ενίσχυση της άμυνάς μας. Σε όσους δε διέκριναν σύνορα στη θάλασσα και τα ήθελαν ανοιχτά στην ξηρά απαντήσαμε διπλά. Μηδενίσαμε τις προσφυγικές ροές. Ανακουφίσαμε τα νησιά μας, χτίσαμε σύγχρονες δομές αντί για τα αίσχη της Μόριας. Σώσαμε ζωές στο Αιγαίο. Και, ναι, επεκτείναμε τον φράχτη στον Έβρο. Ο φράχτης επεκτείνεται, να το ακούσουν καλά όσοι τον πολέμησαν και τον πολεμούν ακόμα.

Από την άλλη πλευρά, αναβαθμίζουμε όσο ποτέ τις Ένοπλες Δυνάμεις μας με 24 νέα Rafale, 84 F-16 Viper, τρεις νέες φρεγάτες, αυξήσεις σε μισθούς και σε επιδόματα στους ενστόλους μας. Γιατί; Γιατί για εμάς η άμυνα, ναι, είναι αυτοσκοπός. Δεν υπάρχει οικονομική ευημερία που να μη στηρίζεται στην εθνική κυριαρχία.

Η κρίση για εμένα, φίλες και φίλοι, δεν έγινε ποτέ άλλοθι για να παραιτηθώ από αυτά που διεκδικούμε. Έτσι σήμερα η χώρα έχει άλλη όψη, όχι μόνο στους φόρους και στις αυξήσεις, στην απασχόληση, στο μεταναστευτικό, στην άμυνα, αλλά και με έργα και παρεμβάσεις στην καθημερινή μας ζωή.

Δείτε για παράδειγμα τι συμβαίνει εδώ, στη Δυτική Αττική. Πριν από καιρό η Γραμμή 3 του Μετρό τερμάτιζε όχι μακριά από εδώ, στην Αγία Μαρίνα. Τώρα συνδέεται με την Αγία Βαρβάρα, τον Κορυδαλλό, τη Νίκαια και τον Πειραιά.

Εξελίσσεται, επίσης, ο τόσο σημαντικός διαγωνισμός της Γραμμής 2, που θα ενώσει επιτέλους την Ανθούπολη με το Ίλιον. Ενώ σχεδιάζεται και η οδική σύνδεση της Δυτικής Περιφερειακής του Αιγάλεω με την Εθνική Αθηνών - Κορίνθου. Σε νέα φάση εκτέλεσης το νέο τριώροφο κτίριο του πανεπιστημίου, ο εξοπλισμός των εργαστηρίων του, η ενεργειακή αναβάθμιση 12 σχολείων και του Νοσοκομείου «Αττικόν», η πιλοτική ανακαίνιση των προσφυγικών πολυκατοικιών στην Αγία Βαρβάρα, το νέο δημαρχείο στο Αιγάλεω.

Και λίγο πιο μακριά η αναγέννηση των ναυπηγείων μας, στη γειτονική Ελευσίνα. Οι εργαζόμενοι γύρισαν στις δουλειές τους. Και προσέξτε, γύρισαν με τι μισθούς; Από 1.500 έως 3.000 ευρώ. Με επενδύσεις που ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια. Θα έχουμε συνολικά 2.000 εργαζόμενους, οι πιο πολλοί δουλεύουν εδώ, στη Δυτική Αθήνα.

Ενώ εξυγιάναμε και λύσαμε και τον «γόρδιο δεσμό» των ναυπηγείων Σκαραμαγκά, όπου αναμένονται ακόμα 700 προσλήψεις. Απόδειξη ότι μέρισμα στην ανάπτυξη της χώρας μπορεί να έχει όλη η κοινωνία.

Μία δεύτερη απόδειξη: το σχέδιο της χρηματοδότησης του Νοσοκομείου της Αγίας Βαρβάρας, ένα προσωπικό μου στοίχημα, ώστε αυτό να λειτουργεί αυτόνομα από το «Αττικόν» και το Γενικό της Νίκαιας. Με νέες υπηρεσίες, με χειρουργεία ημέρας, με κέντρο αποκατάστασης, με τμήμα ανακουφιστικής φροντίδας, αλλά και με μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας που θα δίνουν έμφαση στην πρόληψη.

Βλέπετε, λοιπόν, έγιναν πολλά αυτά τα τέσσερα χρόνια στη δυτική πλευρά της πρωτεύουσας. Και μόνο από τα προγράμματα «Φιλόδημος» και «Τρίτσης», έχουμε 120 εκατομμύρια ευρώ συνολικά για τους επτά Δήμους της Δυτικής Αττικής.

Ωστόσο, το ξέρω καλά, μένουν να γίνουν πολλά περισσότερα. Πρώτος εγώ, άλλωστε, ξέρω ότι οι μισθοί στη χώρα μας παραμένουν χαμηλοί. Ότι η δημόσια υγεία ακόμα νοσεί. Ότι οι νέοι μας, αυτή η καταπληκτική νεολαία απαιτεί περισσότερη προσοχή από την πολιτεία. Γι’ αυτό και συγκεκριμένες τομές γίνονται προτεραιότητές μας.

Φίλες και φίλοι της Δυτικής Αθήνας, τον Ιούλιο του 2019 -και ένα μεγάλο ευχαριστώ και στη ΔΑΠ μας, που θα δώσει το δικό της αγώνα στις φοιτητικές εκλογές για να ξαναβγεί πρώτη παράταξη στις φοιτητικές εκλογές- τον Ιούλιο του 2019 δεν υποσχέθηκα θαύματα. Υποσχέθηκα σχέδιο και πολλή δουλειά για συγκεκριμένους στόχους. Κι αυτό σήμερα είναι πραγματικότητα.

Όμως όλα αυτά δεν αρκούν. Αν και παραλάβαμε ένα ερημωμένο οικόπεδο, η Ελλάδα που χτίζουμε έχει ήδη γερά θεμέλια, έχει τους πρώτους της ορόφους. Μένουν, ωστόσο, να ανεγερθούν κι άλλοι, που θα την κάνουν ψηλότερη, που θα την κάνουν καλύτερη χώρα.

Δείτε, για παράδειγμα, την υγεία. Μπορεί στην πανδημία το Εθνικό Σύστημα Υγείας να άντεξε, να έχει περισσότερες ΜΕΘ, πολύ περισσότερους υγειονομικούς, αλλά η υγεία μας παραμένει εδώ και δεκαετίες ο μεγάλος ασθενής. Γι’ αυτό και δεν αρκούμαι στα βήματα που κάναμε εμπρός. Πρέπει να κάνουμε άλματα, ειδικά στα νοσοκομεία μας, ειδικά στα τμήματα επειγόντων περιστατικών και στην πρόληψη των σοβαρών ασθενειών.

Το ίδιο ισχύει για την παιδεία. Έγιναν για πρώτη φορά -ακούστε το και πείτε το σε όλες και σε όλους- 25.000 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών. Από τα 62 Πειραματικά φτάσαμε στα 138. Το νηπιαγωγείο διδάσκει πλέον ξένη γλώσσα -προσέξτε- από τα τέσσερα. Και σύντομα -είχα βρεθεί εδώ σε ένα σχολείο στους Αγίους Αναργύρους για να δω τους καινούριους διαδραστικούς πίνακες- 36.000 διαδραστικοί πίνακες σε όλα τα σχολεία.

Αλλά ξέρουμε ότι αυτά δεν αρκούν. Χρειάζονται και άλλες τομές, κυρίως στην επαγγελματική εκπαίδευση, κυρίως στα πανεπιστήμιά μας.

Και δείτε και το κράτος. Μεταμορφώσαμε μία διαλυμένη Γραμματεία σε σύγχρονη Πολιτική Προστασία. Αλλά στη διοίκηση καραδοκούν ακόμα εστίες αναχρονισμού, όπως έδειξε και το δυστύχημα στα Τέμπη.

Την ΕΡΤ την κάναμε υπόδειγμα ποιοτικής ραδιοτηλεόρασης. Το gov.gr έχει παραπάνω από 1 δισεκατομμύριο συναλλαγές. Καταργήσαμε ουρές.

Όμως, το ξέρετε καλά, σε αυτό που λέμε κράτος υπάρχει ακόμα μία διπλή πραγματικότητα. Οι καλές όψεις του κράτους πρέπει να επικρατήσουν των κακών. Κράτος είναι και το «112». Κράτος είναι η ΕΜΑΚ, οι συνοριοφύλακες, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που πέταξαν για να διασώσουν τους Έλληνες από το Σουδάν.

Κράτος είναι η αστυνομία, είναι το ΕΚΑΒ, δίπλα μας σε κάθε κίνδυνο. Κράτος το οποίο θέλουμε είναι και ο καινούριος ΕΦΚΑ, που βγάζει στην ώρα του τις συντάξεις. Και βέβαια είναι το ίδιο κράτος, αυτό που θέλουμε, αυτό που κάλεσε 120.000 Ελληνίδες να κάνουν δωρεάν προληπτικές εξετάσεις μαστογραφίας.

Αυτό είναι το κράτος που θέλουμε και αυτό το κράτος θα έχουμε με τη νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές. Ακριβώς γι’ αυτό από την πρώτη μας θητεία κρατήστε ένα πράγμα: τη συνέπεια λόγων και πράξεων. Είναι η εγγύηση ότι όπως υλοποιήσαμε όσα υποσχεθήκαμε έτσι θα πραγματοποιήσουμε και όσα θέλουμε για το αύριο. Το κυβερνητικό μας έργο θα έχουμε την ευκαιρία να το παρουσιάσουμε αναλυτικά σε δύο μέρες.

Αυτή η Νέα Δημοκρατία για την οποία αγωνιζόμαστε είναι η Νέα Δημοκρατία που θα αγωνιστεί για μία παραγωγική και κοινωνική Ελλάδα, για μία ψηφιακή και πράσινη Ελλάδα, για μία δίκαιη και ισχυρή Ελλάδα.

Έχουμε ένα ολοκληρωμένο και κοστολογημένο σχέδιο. Είναι δοκιμασμένο στις εμπειρίες της πρώτης μας θητείας, αλλά είναι και στρατευμένο στις προκλήσεις της επόμενης δεκαετίας.

Είναι φιλόδοξο; Ναι. Αλλά είναι και ρεαλιστικό. Απλώνεται σε όλη τη δημόσια ζωή. Δίνει ξεχωριστό βάρος -δύο κουβέντες θα σας πω μόνο για το πρόγραμμά μας, θα τα πούμε αναλυτικά σε δύο μέρες από τώρα- σε τρεις ειδικές στοχεύσεις και σε δύο οριζόντιες αναγκαιότητες.

Τις αναφέρω επιγραμματικά. Το 2019 ήρθα και μίλησα εδώ, στη Δυτική Αθήνα, και σας έταξα ένα πράγμα: θα μειώσω φόρους και εισφορές για όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Το έκανα πράξη.

Σήμερα έρχομαι πάλι εδώ, στο Αιγάλεω, και σας λέω ότι η επόμενη τετραετία θα είναι η τετραετία των καλύτερων μισθών για κάθε Ελληνίδα και για κάθε Έλληνα. Μπορούμε να αυξήσουμε τους μισθούς μας 25% σε μία τετραετία.

Από το 2024 θα ισχύσει, επιτέλους, το νέο ενιαίο μισθολόγιο για τους δημοσίους υπαλλήλους. Και για τους ελεύθερους επαγγελματίες το τέλος επιτηδεύματος στο τέλος της τετραετίας θα αποτελεί παρελθόν, καθώς θα βελτιώνεται η φορολογική συμμόρφωση.

Δεύτερη προτεραιότητα: Υγεία. Σας είπα τι θα κάνουμε στο Νοσοκομείο της Αγίας Βαρβάρας, όμως δίνω μεγάλη έμφαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα. Είπαμε ήδη, δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για όλα τα βασικά νοσήματα, τεράστιας σημασίας παρέμβαση. Καθολική ισχύ του Προσωπικού Γιατρού. Εκσυγχρονισμός όλων των τμημάτων επειγόντων περιστατικών των νοσοκομείων και των 156 κέντρων υγείας. Και πρόσληψη 10.000 νοσηλευτών σε βάθος τετραετίας.

Τρίτη οριζόντια παρέμβαση, το αποτελεσματικό δημόσιο. Οριζόντιοι διαγωνισμοί ΑΣΕΠ, στελέχη που θα μονιμοποιούνται μετά από δοκιμαστική θητεία, αξιολόγηση για όλους. Οι επιδόσεις των δημοσίων υπαλλήλων θα επιβραβεύονται και οι αδυναμίες θα θεραπεύονται.

Μέχρι το 2027, σε τέσσερα χρόνια από τώρα, όλες οι διαδικασίες στη δημόσια διοίκηση θα είναι ψηφιακές, με ηλεκτρονικές συναλλαγές, αλλά και με επαγγελματικές συμπεριφορές.

Τους τρεις αυτούς στόχους θα συνοδεύουν δύο ακόμα, που θα διαπερνούν όλες μας τις αποφάσεις. Ο πρώτος, η στήριξη της νέας γενιάς με προσιτή στέγη. Και βέβαια, η πολιτική εθνικής ασφάλειας. Νομίζω ότι δεν υπάρχει Ελληνίδα και Έλληνας που να μην γνωρίζει τους αγώνες που δώσαμε για τη διασφάλιση των εθνικών μας συμφερόντων αυτά τα τέσσερα χρόνια.

Μια κουβέντα μόνο για τους νεολαίους μας. Θέλω να κάνω μια ειδική αναφορά στο πρόγραμμα «Σπίτι μου». Για πρώτη φορά γίνεται ένα τέτοιο πρόγραμμα στην πατρίδα μας, 10.000 σπίτια για νέους με φθηνά δάνεια που θα αποπληρώνουν με δόσεις μικρότερες ενός ενοικίου.

Κοινωνική αντιπαροχή. Τι σημαίνει αυτό; Υπάρχουν σχολάζοντα οικόπεδα παντού στην Ελλάδα. Θα μπορούμε να χτίζουμε με ιδιωτικούς πόρους σύγχρονα διαμερίσματα, τα περισσότερα από αυτά θα διατίθενται αποκλειστικά σε νέους συμπολίτες μας με χαμηλό ενοίκιο.

Τώρα, για τα εξοπλιστικά μας δεν θα σας πω πολλά πράγματα. Εξήντα-οκτώ, κρατήστε τον αριθμό, ούτε 10, ούτε 20, ούτε 30, 68 εξοπλιστικά προγράμματα δρομολόγησε αυτή η κυβέρνηση. Και σίγουρα η παρουσία της Νέας Δημοκρατίας στη διακυβέρνηση του τόπου εγγυάται ότι η φωνή μας θα ακούγεται παντού, στο Αμερικανικό Κογκρέσο, στις Βρυξέλλες, σε όλες τις μεγάλες πρωτεύουσες.

Νεοδημοκράτισσες και νεοδημοκράτες του Αιγάλεω, όλη η Ελλάδα είναι μπλε και η Δυτική Αθήνα είναι μπλε και το Αιγάλεω είναι μπλε.

Θα μπορούσα, φίλες και φίλοι, να μιλώ ώρες για τον απολογισμό μας. Δεν θα το κάνω, δεν θα σας κουράσω, δεν θα μιλήσω για τους μεγάλους οδικούς άξονες που διασχίζουν την περιφέρεια, για τα αρδευτικά μας έργα. Δεν είπα κουβέντα για το Μετρό της Θεσσαλονίκης που είναι έτοιμο, δεν είναι ζωγραφισμένο σε μουσαμάδες. Για τα νέα αεροδρόμια. Για τα διπλά επιδόματα.

Επειδή αυτή η παράταξη είναι η μεγάλη παράταξη της λαϊκής κοινωνικής ευαισθησίας. Εμείς δώσαμε διπλό επίδομα στους ευάλωτους συμπολίτες μας, εμείς στηρίξαμε έμπρακτα τους συμπολίτες μας με αναπηρία.

Ούτε θα μιλήσω πολύ για τις μεγάλες αμυντικές μας συμφωνίες, με την Γαλλία, την Αμερική, τις συμφωνίες που έχουμε υπογράψει με την Αίγυπτο, το Ισραήλ και την Ιταλία.

Γιατί τα είπα αυτά τα λίγα; Όπως σας είπα, θα μπορούμε να μιλάμε πολλές ώρες για το έργο μας. Γιατί θέλω αυτά να αντιπαρατεθούν στη μιζέρια και την καταστροφολογία των αντιπάλων μας.

Τι έχουμε άλλωστε απέναντί μας; Έναν ΣΥΡΙΖΑ που αφού απέτυχε ως κυβέρνηση απέτυχε και ως αντιπολίτευση, όπως αποτυγχάνει τώρα και ως πολιτική παρουσία.

Το διάστημα 2015-2019 ο ΣΥΡΙΖΑ μάς έδειξε τι θέλει και τι μπορεί να κάνει. Φόρτωσε στη χώρα ένα τρίτο αχρείαστο μνημόνιο, φέρνοντάς την ένα βήμα από τον γκρεμό. Φόρτωσε εσάς, τη μεσαία τάξη, με 29 νέους φόρους. Μετέτρεψε την Ελλάδα σε κέντρο διερχομένων μεταναστών. Υποθήκευσε τη δημόσια περιουσία για 99 χρόνια.

Εδώ, για τους φοιτητές μας, να τους θυμίσω ότι καθιέρωσε τις βαριοπούλες στα πανεπιστήμια. Εμείς είμαστε με τις βιβλιοθήκες, όχι με τις βαριοπούλες.

Και το χειρότερο, έσπρωξε τον τόπο στο περιθώριο της Ευρώπης. Αυτό πιστεύω ότι είναι που μας πλήγωσε τελικά όλους περισσότερο, να αισθανόμαστε ότι είμαστε μία χώρα χωρίς αξιοπρέπεια, επαίτης στην Ευρώπη, που μονίμως ζητάμε και παρακαλούμε.

Φάνηκε, όμως, ο ΣΥΡΙΖΑ ανίκανος και για αντιπολίτευση. Είπε -και συγκρατήστε το αυτό και για τον δικό σας πολιτικό λόγο- «όχι» σε όλα και «ναι» σε τίποτα. Όχι στις φοροελαφρύνσεις, όχι στην αύξηση του βασικού μισθού, όχι στους εξοπλισμούς, όχι στις αμυντικές συμφωνίες, όχι στον φράχτη του Έβρου. Προσέξτε, όχι ακόμα και στα δικαιώματα των συμπολιτών μας με αναπηρία, όπως και όχι στην προστασία της Βουλής από τους «αχυρανθρώπους» της Χρυσής Αυγής.

Και μετά τι ξαναθυμήθηκε; Το εύκολο λεφτόδεντρο, το «ναι» σε παροχές. Πόσο κοστολογείται το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ το οποίο μας εξήγγειλε; Ποια Θεσσαλονίκη; Αυτό είναι Θεσσαλονίκη στον κύβο, 45 δισεκατομμύρια ευρώ τάζει ο Τσίπρας σήμερα. Αλλά οι πολίτες δεν τον πιστεύουν, γιατί τον δοκίμασαν και πόνεσαν από τις πολιτικές αυτές της εξαπάτησης, της αλαζονείας, της ανικανότητας.

Και ποιο είναι το κεντρικό σύνθημα; «Δικαιοσύνη παντού». Δικαιοσύνη παντού, ε; Παντού, αλλά όχι δίπλα του, γιατί εκεί κρατά τον καταδικασμένο στο Ειδικό Δικαστήριο Παππά.

Ενώ ο ίδιος πριν από 3-4 μέρες ταξίδεψε στο Βερολίνο για να εξηγήσει τις θέσεις του στους Γερμανούς, αυτός που φώναζε «Go back Madame Merkel».

Και δεν ξέρω πραγματικά αν ο κ. Τσίπρας είναι για γέλια ή για κλάματα. Ξέρω όμως ότι είναι διχαστικός, πιστός στον «πολακισμό» του, απειλώντας και πάλι ότι «η δεύτερη φορά θα είναι αλλιώς». Υποκριτής της ηθικής, όπως έδειξε και η υπόθεση του ευρωβουλευτή Γεωργούλη.

Αλλά και επικίνδυνος. Επικίνδυνος, αφού φρόντισε να αφήσει πίσω του τη «νάρκη» της απλής αναλογικής, ποντάροντας που; Στην ακυβερνησία. Αυτή η ενέργεια έγινε με σκοπό να βλάψει τη Νέα Δημοκρατία, όμως τελικά βλάπτει την ίδια τη δημοκρατία και υπάρχει ένας τρόπος μόνο να ακυρωθεί: η ψήφος μας την 21η Μαΐου, αυτή που θα απαντήσει και στο κεντρικό ερώτημα.

Γιατί ποιο είναι τελικά το δίλημμα στο οποίο θα κληθούν να απαντήσουν οι πολίτες, φίλες και φίλοι; Είναι πολύ απλό. Βαδίζουμε μπροστά ή γυρίζουμε πίσω; Ζητάμε αποτελέσματα ή ζητάμε ψέματα; Ζητάμε ξανά φόρους και περικοπές ή αυξήσεις και καλύτερες αμοιβές;

Και θυμίζω: ο εκλογικός μας χρόνος συμπίπτει με αυτόν της Τουρκίας. Όπως και με τα δεδομένα της Βουλγαρίας. Τι έγινε στη γειτονική χώρα; Η απλή αναλογική οδηγεί τη Βουλγαρία σε έκτη εκλογική αναμέτρηση μέσα σε δύο χρόνια.

Δεν χρειαζόμαστε τέτοιες αβεβαιότητες και τέτοια αστάθεια στη χώρα μας. Και η μόνη εγγύηση για να μην συμβούν αυτά είναι η ισχυρή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας την επόμενη μέρα.

Και βλέπετε ότι το διεθνές περιβάλλον παραμένει αβέβαιο. Τι χρειαζόμαστε σήμερα; Καθαρό ορίζοντα αλλά και καθαρή λύση στην ηγεσία της χώρας. Σιγουριά, συνέχεια και συνέπεια. Και είναι πολλές οι όψεις του διλήμματος που έχουν μπροστά τους οι πολίτες.

Επιλέγουμε μια κυβέρνηση που ξέρει να νικά στις τρικυμίες ή κάποιους ερασιτέχνες που πνίγονται στις πρώτες δυσκολίες; Έναν Πρωθυπουργό που θα τον σέβονται στο εξωτερικό ως ηγέτη ή έναν άφωνο και αμήχανο επισκέπτη;

Όλες, λοιπόν, οι εκδοχές αυτού του διλήμματος ενώνονται σε μία: Νέα Δημοκρατία με Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ή ΣΥΡΙΖΑ με Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα;

Γι’ αυτό και το στοίχημα αυτών των εκλογών είναι τόσο απλό όσο και αληθινό. Αλλά είναι και τόσο κρίσιμο στην καθημερινή μας ζωή.

Αισθάνομαι στο σύνθημα αυτό, για να είμαι ο Πρωθυπουργός και πάλι πρέπει όλοι μαζί να δώσουμε τον αγώνα να μην πάει καμία ψήφος χαμένη.

Γιατί; Γιατί σε αυτή την κάλπη δεν χωρούν επιπόλαιες συμπεριφορές, ούτε και αψήφιστες ψήφοι. Δεν χρειαζόμαστε «άσφαιρα» μηνύματα δήθεν διαμαρτυρίας. Καμία λάθος επιλογή στην κάλπη δεν θα διορθώνεται μετά.

Πολύ περισσότερο -και προσέξτε το αυτό γιατί έχει ξεχωριστή σημασία- οι αντίπαλοί μας είναι αδίστακτοι. Προσωπικά δεν πιστεύω τίποτα από όσα λένε. Άλλα είπαν και άλλα έκαναν, εξάλλου, στο «δημοψήφισμα της κωλοτούμπας». Διαλαλούσαν τότε ότι δεν θα κάνουν νέες εκλογές και τις έκαναν. Δεσμεύονταν ότι θα μείνουν σταθεροί στις θέσεις τους και μετά συμμάχησαν με την ακροδεξιά του Καμμένου.

Όπως, επίσης, δεν εμπιστεύομαι και όποιον αρνείται για Πρωθυπουργό τον αρχηγό του κόμματος που έχουν ψηφίσει οι πολίτες.

Το ξαναλέω, λοιπόν, δεν έχουν αρχές. Και προσέξτε, είναι ικανοί να συνασπιστούν ακόμα και αν ηττηθούν. Εάν οι αριθμοί τούς ευνοήσουν, τότε μην έχετε καμία αμφιβολία, θα επιχειρήσουν μία κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΣΟΚ - Βαρουφάκη. Φανταστείτε την λίγο παρακαλώ, με Πρωθυπουργό Τσίπρα, με αντάλλαγμα την παγίωση της απλής αναλογικής ώστε να επιπλεύσουν εκείνοι εις βάρος της πατρίδας που θα βουλιάζει. Ε, λοιπόν, δεν θα τους κάνουμε το χατίρι.

Το σενάριο αυτό μοιάζει δύσκολο, δεν είναι απίθανο. Γι’ αυτό και οι πολίτες ας σκεφτούν πολύ τι θα ψηφίσουν. Μπορεί, για παράδειγμα, να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ και αύριο να δουν Πρωθυπουργό Τσίπρα και Υπουργό Οικονομικών τον Γιάνη Βαρουφάκη, με ένα «ν».

Προσέξτε γιατί εδώ δεν είναι για γέλια. Ο τελευταίος δεν κρύβει ότι θέλει και πάλι να ανατινάξει τις τράπεζες. Μόλις προχθές διάλεξε και νόμισμα μόλις μας βγάλει από το ευρώ. Πώς το βάφτισε; «Δήμητρα». Έτσι, λοιπόν, στην Κρήτη που ήμουν άκουσα και την πρώτη μαντινάδα: «πόσες “Δήμητρες” κάνει το σουβλάκι, ζήτησε τα ρέστα σου από το Γιάνη Βαρουφάκη».

Εμείς που ξέρουμε από μέσα πόσο επικίνδυνα ήταν τα πράγματα τον Ιούλιο του 2015, ξέρουμε καλά ότι αυτό το οποίο ακούγεται γελοίο, αυτό που σας περιέγραψα, είναι όμως ταυτόχρονα και πάρα πολύ επικίνδυνο. Πρέπει, λοιπόν, να συντριβεί στο ανάχωμα που θα υψώσουν όλοι οι υπεύθυνοι Έλληνες. Αποκλείστε με την ψήφο σας μία κυβέρνηση «κουρελού». Αποκλείστε κάθε συνεργασία που φέρνει παραλυσία.

Μετά τις εκλογές της 21ης Μαΐου θα γυρίσω εδώ, στη Δυτική Αθήνα, έχοντας κερδίσει το προσωπικό μου στοίχημα, η Δυτική Αθήνα για πρώτη φορά να είναι γαλάζια. Και μπορούμε και θα το πετύχουμε.

Φίλες και φίλοι, η αυριανή κυβέρνηση δεν πρέπει να είναι «όμηρος» κομματικών παζαριών. Οι αποφάσεις δεν μπορούν να χάνονται σε ατελείωτες διαπραγματεύσεις. Η κάλπη της 21ης Μαΐου θα καθορίσει τελικά ποιος θα κυβερνήσει. Όσο πιο βροντερό είναι το μήνυμά της, τόσο πιο εύκολα η δεύτερη εκλογή θα οπλίσει με δύναμη τον νικητή για να διοικήσει αποτελεσματικά τη χώρα.

Γι’ αυτό και η ψήφος, ανήμερα Κωνσταντίνου και Ελένης, είναι σαφής: αυτοδύναμη Ελλάδα, αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία. Ψήφος για τη γιορτή της δημοκρατίας.

Να είμαστε, όμως, έτοιμοι να ακούσουμε πολλά. Θα ακούσουμε πολλά, φίλες και φίλοι. Μου έκανε πολλή εντύπωση ότι ο κ. Τσίπρας, μέσα στην απελπισία του, έσπευσε να αντιγράψει το δικό μας σύνθημα: «όπως μείναμε Ευρώπη, έτσι πρέπει να γίνουμε Ευρώπη».

Έφτασαν, μάλιστα, να ψελλίσουν ότι μέχρι και για τον εμφύλιο στο Σουδάν φταίει η κυβέρνησή μας και εγώ προσωπικά. Και ενώ από τώρα προετοιμάζουν το αφήγημα της ήττας τους. Πάλι. Τι τους φταίνε; Οι δημοσκοπήσεις, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η δήθεν διαπλοκή. Ήταν και παραμένουν αδιόρθωτοι.

Εμείς και εγώ προσωπικά ξεκινώ αυτό τον αγώνα με δυο εφόδια: τη συμφωνία αλήθειας την οποία ανανεώνουμε και επικαιροποιούμε, αλλά και το έργο το οποίο έχουμε πετύχει.

Σε αυτόν τον αγώνα σας ζητώ να γίνετε εσείς οι πρωταγωνιστές. Εξηγήστε σε κάθε συμπολίτη μας τα πολλά που έχουν γίνει αλλά και τα πολλά περισσότερα που πρέπει να γίνουν. Δεν πρέπει να ρισκάρουμε τις κατακτήσεις μας, δεν πρέπει να κάνουμε εκπτώσεις στις διεκδικήσεις μας.

Να μιλήσουμε με την κοινωνία για τις επιτυχίες μας. Να αναγνωρίσουμε -και είμαι ο πρώτος ο οποίος το κάνει πάντα, με θάρρος- τις αδυναμίες μας. Αλλάζοντας τον τόπο αλλάζουμε και εμείς οι ίδιοι. Και αυτό το μήνυμα σάς καλώ να το μεταφέρετε σε κάθε Δήμο, σε κάθε συνοικία, σε κάθε σπίτι, σε κάθε πολίτη, σε κάθε νέο που, χωρίς κομματικές παρωπίδες, πιστεύει στον πατριωτισμό της ευθύνης, πιστεύει στον εκσυγχρονισμό της δημιουργίας.

Γιατί αυτοδυναμία τελικά τι σημαίνει; Σημαίνει ευρυχωρία. Σημαίνει μια κοινή πορεία. Όλοι μαζί θα πορευτούμε γι’ αυτή την καλύτερη Ελλάδα. Να χτίσουμε μαζί, αυτό σας ζητώ, το κοινό μας σπίτι. Να φέρουμε επιτέλους την Ελλάδα κοντά στην Ευρώπη, πρωταγωνίστρια και όχι ουραγό.

Εμπρός, λοιπόν, Νεοδημοκράτισσες και Νεοδημοκράτες της Δυτικής Αττικής, όπως μαζί είμαστε 20 χρόνια, μαζί μπαίνουμε και τώρα στην καινούργια μάχη. Είναι μία μάχη που μπορεί να φέρει τη νέα άνοιξη. Και η αποψινή σας παρουσία κάνει αυτή την αισιοδοξία μου βεβαιότητα.

Ψηλά, λοιπόν, μαζί με τις καρδιές, τις σημαίες. Μας περιμένουν τέσσερις Κυριακές μέχρι τη μεγάλη νίκη. Σας ευχαριστώ για την αγάπη σας, σας ευχαριστώ για τη στήριξή σας. Από εσάς αντλώ δύναμη, εσείς είστε η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία είναι η ίδια η κοινωνία. Στις 21 Μαΐου ψηφίζουμε και αποφασίζουμε.

Δεν γυρίζουμε πίσω. Η Ελλάδα προχωρά. Προχωρά μπροστά, σταθερά, τολμηρά και μόνο μπροστά.

Σας ευχαριστώ για την αγάπη σας, για τη στήριξή σας. Ψηλά οι σημαίες της νίκης. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία, ζήτω η Ελλάδα.

