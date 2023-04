Πολιτισμός

Μεσσαρά: Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο (εικόνες)

Εγκαινιάστηκε το νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσαράς, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού.

Στο νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσαρά, «εμβληματικό έργο και όραμα δεκαετιών, για την περιοχή της Γόρτυνας και για την Κρήτη», που εγκαινίασε το Σάββατο 22/4 η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, καθώς και στο ανανεωμένο Αρχαιολογικό Μουσείο Αγίου Νικολάου που ανοίγει σύντομα, αλλά και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχανών το οποίο δρομολογείται, αναφέρεται σημερινή ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ.

«Το 2012, με τον περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη εντάξαμε, στο ΕΣΠΑ 2007-2013, ένα δίκτυο Μουσείων στην Κρήτη, από τον 'Αγιο Νικόλαο, τη Μεσσαρά, το Ηράκλειο, τα Χανιά. Αυτό το δίκτυο Μουσείων δημιουργήθηκε ακριβώς, γιατί θέλαμε να ενδυναμώσουμε την πολιτιστική φυσιογνωμία της Κρήτης. Να αποδώσουμε στους κατοίκους της, χώρους ψυχαγωγίας, με την αρχαία σημασία της λέξης, της αγωγής της ψυχής. Να ενδυναμώσουμε την επισκεψιμότητα, με ένα οικονομικό πόρο ανάπτυξης και ευημερίας. Σήμερα, με το Μουσείο Μεσσαράς ως κέντρο -έργο προϋπολογισμού περίπου 8.000.000 ευρώ- δημιουργούμε Πολιτιστικές Διαδρομές σε ολόκληρη την ευρύτερη περιφέρεια, η οποία περιλαμβάνει μείζονες αρχαιολογικούς χώρους, όπως της Γόρτυνας και της Φαιστού. Σήμερα, στο πλαίσιο της άριστης συνεργασίας μας με την Περιφέρεια Κρήτης, εκπονούμε μελέτες ωρίμανσης, προκειμένου να προχωρήσει η ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων της Γόρτυνας, να καταργηθεί ο δρόμος που διχοτομεί την περίφημη παλαιοχριστιανική βασιλική, την ανάδειξη του ανακτόρου της Φαιστού και την προστασία της από τα ακραία φαινόμενα της κλιματικής κρίσης. Το Μουσείο αποδίδεται στην τοπική κοινωνία και στους επισκέπτες της περιοχής, δύο μήνες νωρίτερα από τον προγραμματισμό του, καθώς ζήτησα από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου -την οποία ευχαριστώ για την ανταπόκριση- η φετινή τουριστική περίοδος να βρει το Μουσείο ανοικτό, ώστε να επιμηκυνθεί ο χρόνος παραμονής των επισκεπτών, στη συγκεκριμένη περιοχή», δήλωσε μεταξύ άλλων η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη στην τελετή των εγκαινίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το ΥΠΠΟΑ, το Aρχαιολογικό Μουσείο Μεσσαράς, εμβαδού 2.900 τ.μ., παρέχει πλήρεις μουσειακές υποδομές, διαθέτοντας, πέραν των εκθεσιακών χώρων, αίθουσα προβολών και συνεδρίων, αίθουσα περιοδικών εκθέσεων, εσωτερικό αύλειο χώρο κατάλληλο για εκδηλώσεις και εκθεσιακές δράσεις, αναψυκτήριο και πωλητήριο καθώς και άνετους χώρους πρόσβασης των επισκεπτών.

Η μόνιμη έκθεση έχει γενικό τίτλο «Εν μέσω Ορέων. Η ανθρώπινη παρουσία στη Μεσσαρά από τους προϊστορικούς ως τους χριστιανικούς χρόνους». Στόχος της είναι να καταδείξει την καταλυτική επίδραση της ιδιαίτερης μορφολογίας της περιοχής, όπως αποτυπώνεται, γλαφυρά, στο τοπωνύμιο Μεσσαρά, για την ανάπτυξη του υλικού και άυλου πολιτισμού, στο πέρασμα του χρόνου. Η μουσειογραφική προσέγγιση παρουσιάζει τα εκθέματα με τοπογραφική λογική, παρακολουθώντας την ιστορική εξέλιξη και εντάσσοντας το αρχαιοτοπίο της Μεσσαράς, στην εκθεσιακή αφήγηση, με τη βοήθεια ψηφιακών μέσων. Η εκθεσιακή εμπειρία εμπλουτίζεται με διαδραστικές εφαρμογές πληροφόρησης, δυνατότητα ψηφιακής ξενάγησης και εφαρμογές εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Μέχρι τις 31 Μαϊου 2023, το Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσαράς θα υποδέχεται τους επισκέπτες του χωρίς εισιτήριο.

Στο μεταξύ, όπως ενημερώνει η ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ, την έκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου του Αγίου Νικολάου, στο Λασίθι, η οποία είναι σχεδόν έτοιμη και υπολείπονται μόνον η τοποθέτηση του εποπτικού υλικού και οι ψηφιακές εφαρμογές, επισκέφθηκε η Λίνα Μενδώνη. «Είναι μεγάλη η χαρά για το υπουργείο Πολιτισμού και για την Αρχαιολογική Υπηρεσία, όταν ένα τόσο σημαντικό έργο, όπως το Αρχαιολογικό Μουσείο Αγίου Νικολάου, μετά από 12 χρόνια που παρέμενε με κλειστές πόρτες, αποδίδεται στην πόλη», δήλωσε μεταξύ άλλων η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού. «Εύχομαι, τον Οκτώβριο, να μπορέσουμε να εγκαινιάσουμε το Μουσείο, πλήρως ολοκληρωμένο, ώστε τον επόμενο χειμώνα να αποτελέσει προορισμό για τα σχολεία και τους κατοίκους του Αγίου Νικολάου», συμπλήρωσε. Η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός του Αρχαιολογικού Μουσείου του Αγίου Νικολάου, στο Λασίθι, καθώς και η εκπόνηση της μελέτης της μόνιμης έκθεσης του χρηματοδοτήθηκαν, με συνολικό προϋπολογισμό 6.500.000 ευρώ, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα 2007-2013 και το ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020.

Τέλος, Μνημόνιο Συνεργασίας για την ίδρυση του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Αρχανών υπέγραψαν η Λίνα Μενδώνη, ο Σταύρος Αρναουτάκης και ο δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων Μανώλης Κοκοσάλης. Ο Δήμος Αρχανών Αστερουσίων παραχωρεί προς χρήση στο υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού το παλαιό εμφιαλωτήριο του π. Αγροτικού Συνεταιρισμού Αρχανών ΣΥΝΠΕ, με στόχο την δημιουργία Μουσείου για την προβολή και ανάδειξη του σημαντικότατου αρχαιολογικού πλούτου της ευρύτερης περιοχής.

Με το Μνημόνιο Συνεργασίας προβλέπεται η εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών από τις υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ (μουσειολογική και μουσειογραφική μελέτη, αρχιτεκτονικές, στατικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες) για την αποκατάσταση του κτηρίου του παλαιού εμφιαλωτηρίου οίνου στις 'Ανω Αρχάνες και την λειτουργία του ως του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Αρχανών, καθώς και η προετοιμασία των διαδικασιών δημοπράτησης των αντίστοιχων έργων. Ο συνολικός προϋπολογισμός των μελετών είναι της τάξεως του 1.500.000 ευρώ, ενώ η αρχική διάρκεια του μνημονίου είναι τριετής.

