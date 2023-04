Αθλητικά

Φιλτισάκου: Αυτοκίνητο χτύπησε την πρωταθλήτρια του βάδην ενώ έκανε προπόνηση

Η αθλήτρια διακομίσθηκε και νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Τρίπολης. Πως έγινε το τροχαίο ατύχημα.

Την είδηση του τραυματισμού της Κυριακής Φιλτισάκου από διερχόμενο αυτοκίνητο στο Άστρος Κυνουρίας, ενώ η πρωταθλήτρια του βάδην έκανε την προπόνησή της, επιβεβαίωσε ο ΣΕΓΑΣ, διαβεβαιώνοντας ότι η αθλήτρια νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο της Τρίπολης. Σύμφωνα με την ενημέρωση της ομοσπονδίας στίβου, η Φιλτισάκου αισθάνεται ενοχλήσεις στον ώμο και την πλάτη και θα υποβληθεί σε αξονική, ώστε να διαπιστωθεί η σοβαρότητα του προβλήματος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΕΓΑΣ:

Αυτοκίνητο χτύπησε την Κυριακή Φιλτισάκου στη διάρκεια της σημερινής προπόνησης στο Άστρος Κυνουρίας. Η αθλήτρια νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο της Τρίπολης, όπου και θα παραμείνει για γενικό έλεγχο και παρακολούθηση. Η Φιλτισάκου δεν έχει βαριά χτυπήματα, ωστόσο η αξονική τομογραφία θα δείξει τη σοβαρότητα των ενοχλήσεων στον ώμο και στην πλάτη.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου φαίνεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος και χωρίς προφανή αιτία έπεσε πάνω στην αθλήτρια σε κεντρικό σημείο της πόλης. Αμέσως κινητοποιήθηκε ο προπονητής της που ήταν μαζί της, καθώς και όσοι ήταν μπροστά στο συμβάν. Η αθλήτρια αρχικά μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Άστρους κι από εκεί στο νοσοκομείο Τρίπολης.

