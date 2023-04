Κόσμος

Ρωσία - Μεντβέντεφ: “απελπισμένος παππούς” ο Τζο Μπάιντεν

"Πυρά" με ειρωνικά σχόλια εξαπέλυσε ο πρώην Πρόεδρος της Ρωσίας κατά του ΤΖΟ Μπάιντεν.

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ ειρωνεύτηκε σήμερα τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, αποκαλώντας τον «απελπισμένο παππού» και αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν είναι καλά διανοητικά, αφού ο τελευταίος ανακοίνωσε την πρόθεσή του να είναι και πάλι υποψήφιος για μια δεύτερη θητεία στις εκλογές του 2024.

«Ο Μπάιντεν έλαβε την απόφασή του. Ένας απελπισμένος παππούς», έγραψε στο Telegram ο Μεντβέντεφ αναφερόμενος στον 80χρονο πρόεδρο. «Αν ήμουν στη θέση του αμερικανικού στρατού, θα έφτιαχνα αμέσως ένα ψεύτικο βαλιτσάκι με ψεύτικους πυρηνικούς κωδικούς για την περίπτωση που κερδίσει (τις εκλογές), ώστε να αποφύγω ανεπανόρθωτες συνέπειες», πρόσθεσε ο Μεντβέντεφ, ο δεύτερος στην ιεραρχία του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας.

Εάν κερδίσει τις εκλογές του 2024 –στις οποίες ενδέχεται να βρεθεί ξανά αντιμέτωπος με τον Ρεπουμπλικάνο Ντόναλντ Τραμπ– ο Μπάιντεν μπορεί να παραμείνει στον Λευκό Οίκο μέχρι τα 86 του χρόνια και θα είναι ο γηραιότερος πρόεδρος των ΗΠΑ στην ιστορία.

