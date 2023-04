Πολιτική

Μητσοτάκης: Κατώτατος μισθός κοντά στα 1000 ευρώ στο τέλος της επόμενης τετραετίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Πρωθυπουργός για τος δημοσκοπήσεις, τις μετεκλογικές συνεργασίες και την Οικονομία.

Την ισχυρή Νέα Δημοκρατία ως βασικό αντίβαρο στην πιθανή κυβέρνηση των ηττημένων πρόταξε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό ALPHA TV.

Ο κ,. Μητσοτάκης ξεκίνησε να τοποθετείται αναφερόμενος στις εξελίξεις στο Σουδάν και στην επιχείρηση για την διάσωση των Ελλήνων που κινδυνεύουν, «Είναι μια σύνθετη επιχείρηση. Ουσιαστικά καλούμαστε να εκκενώσουμε συμπολίτες μας από εμπόλεμη ζώνη. Έχουμε φέρει τους πρώτους συμπολίτες μας. Είμαστε σε συνεννόηση και με άλλες χώρες. Έχω επικοινωνήσει τέσσερις φορές με τον πρόεδρο Μακρόν. Έχω δώσει εντολή δύο αεροσκάφη μας να μετεγκατασταθούν σε βάση στη νότια Αίγυπτο. Αν πρόκειται να προσγειωθούμε στο Σουδάν, θα γίνει αφού εξασφαλιστεί η ασφάλεια των πτήσεων. Περιμένουμε από τους Αμερικανούς να πάρουν τον έλεγχο», δήλωσε στον Alpha ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τις εξελίξεις στο Σουδάν.

Για τις δημοσκοπήσεις είπε ότι είναι χρήσιμες, αλλά σπανίως τις κοιτά κατά την προεκλογική περίοδο. «Πιστεύω ότι επιβεβαιώνεται από όλες τις μετρήσεις. Τα Τέμπη ήταν λογικό σοκ. Τώρα που μπορούμε να δούμε τα διλήμματα των εκλογών, πιστεύω ότι ο κόσμος συσπειρώνεται και πάλι στη ΝΔ και είμαι αισιόδοξος για το εκλογικό αποτέλεσμα», ανέφερε σημειώνοντας πως δεν αμφισβήτησε ποτέ τις δημοσκοπήσεις.

Σχετικά με τη λεγόμενη κυβέρνηση των ηττημένων ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι ο μόνος λόγος να μη γίνει πράξη είναι να είναι ισχυρή η ΝΔ. «Μπορεί να προκύψει πράγματι κυβέρνηση ηττημένων που θα συμπεριλαμβάνει ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και τον κ. Βαρουφάκη, τον οποίο δεν αποκήρυξε σήμερα ο κ. Τσίπρας. Αδιανόητο να παίζουν κάποιοι μονόπολι με τις ζωές των πολιτών», πρόσθεσε.

Για το σενάριο κυβέρνησης ανοχής είπε ότι διεκδικεί κοινοβουλευτική αυτοδυναμία. «Ο κ. Τσίπρας σήμερα μιλάει για κυβέρνηση ανοχής. Εμείς έχουμε ξεκάθαρη πρόταση. Εγγυόμαστε ανάπτυξη και σταθερότητα. Η άλλη πρόταση ποια είναι;», πρόσθεσε σημειώνοντας ότι αυτό αφορά και τον κ. Ανδρουλάκη. «Δεν μου κάνει εντύπωση γιατί οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ να συμπιέζονται», συνέχισε και ξεκαθάρισε ότι δεν θα δεχτεί κανένα σενάριο διακυβέρνησης που να μην έχει την πλειοψηφία της Βουλής. «Διεκδικώ αυτοδυναμία. Πολύ δύσκολο στην πρώτη κάλπη, αλλά θα θέσει το πλαίσιο για να την πετύχουμε στη δεύτερη κάλπη», πρόσθεσε.

Χρειαζόμαστε δύο τετραετίες για να πούμε ότι η Ελλάδα έγινε Ευρώπη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι θα σεβαστεί το Σύνταγμα και θα παραλάβει κανονικά την εντολή που θα του έχει εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός μετά τις εκλογές της 21ης Μαΐου.

Ο πρωθυπουργός είπε ότι οι κεντρικές δεσμεύσεις του τηρήθηκαν και πως προφανώς υπήρχαν και καθυστερήσεις και λάθη. Είπε ότι θα αποτελέσει κεντρική του προτεραιότητα το εθνικό σύστημα υγείας και στη δικαιοσύνη χρειάζεται να τρέξουμε με πιο γρήγορα βήματα. «Προφανώς και οι πρωθυπουργοί πρέπει να κλείνουν τον κύκλο τους κάποια στιγμή. Πάντα πίστευα ότι χρειάζονται δύο τετραετίες για να αλλάξει κανείς την Ελλάδα. Σίγουρα χρειαζόμαστε δύο τετραετίες για να πούμε ότι η Ελλάδα άλλαξε πίστα και γίναμε Ευρώπη. Το έλεγα από την πρώτη στιγμή», ανέφερε, ενώ σε ερώτηση αν ένας πρωθυπουργός πρέπει να κλείνει τον κύκλο του στα 8 χρόνια, απάντησε «πιθανόν».

Ερωτηθείς για την εικόνα της χώρας στην Ευρωβουλή, είπε ότι ήταν προσεκτικός για την υπόθεση Γεωργούλη και δεν θα εξάγει συμπεράσματα για την ηθική ενός χώρου από μια μεμονωμένη συμπεριφορά. Είπε ότι τα αισχρά hashtag ndpederastes έγιναν οργανωμένα από τον ΣΥΡΙΖΑ. Για τον τρόπο εκλογής των ευρωβουλευτών είπε ότι η εισήγησή του είναι να αλλάξει και να γυρίσουμε πάλι σε λίστα όπως στο Επικρατείας.

«Κάνω κι εγώ τη δικιά μου αυτοκριτική και πιστεύω ότι έχει έρθει η ώρα να πάμε στο αντιστάρ system. Θα το δείτε στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας», ανέφερε σημειώνοντας πως έχει καταλήξει στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας.

Για το debate ο πρωθυπουργός ανέφερε: «Το debate που πρέπει να γίνει είναι με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Το επιδιώκω προσωπικά πολύ και το θέλω. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το σύστημά μας είναι κοινοβουλευτικό. Και με την απλή αναλογική να δούμε τι εννοούν με την προοδευτική διακυβέρνηση. Να θυμίσω ότι ο κ. Τσίπρας έλεγε τα ανάποδα όταν κάποτε συζητείτο το ντιμπέιτ μεταξύ των δύο πρώτων. Η πρώτη κάλπη, της απλής αναλογικής πρέπει να έχει ντιμπέιτ με όλους. Στις δεύτερες κάλπες υπάρχει λογική γιατί κάποιος θα πάρει το μπόνους».

"Ο κατώτατος μισθός να προσεγγίσει τα 1000 ευρώ στο τέλος της τετραετίας"

«Οτιδήποτε αρκεί να μην είναι ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Το ακούω αλλά να πουν ποιον θέλουν», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ ανέφερε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης αρνήθηκε οποιαδήποτε συνάντηση. Για το θέμα των υποκλοπών τόνισε ότι η κυβέρνηση έκανε θεσμικές αλλαγές. «Ο κ. Ανδρουλάκης έχει δείξει ότι το πρόβλημά του δεν είναι η ΝΔ, είμαι εγώ προσωπικά», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο πιθανής συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ αν δεν επιτευχθεί η αυτοδυναμία, είπε ότι για τον ίδιο υπάρχει μία κάλπη, της 21ης Μαίου και αν το αποτέλεσμα είναι καλό ο στόχος γίνεται πιο εύκολος και δεν θα πει από τώρα κάτι για το τι θα γίνει μετά τις δεύτερες εκλογές.

«Όλα θα κριθούν σε αυτές τις εκλογές. Αν η ΝΔ είναι πραγματικά ισχυρή θα έχει σταλεί ξεκάθαρο μήνυμα ότι θα πρέπει να κυβερνήσει και πρωθυπουργός θα είναι ο πρόεδρος της ΝΔ που τυγχάνει να είμαι εγώ», ανέφερε ξεκαθαρίζοντας ότι, ούτε ο ίδιος, ούτε το κόμμα του θα δεχτεί άλλον πρωθυπουργό αν η ΝΔ είναι πρώτο κόμμα. «Ο ελληνικός λαός ψηφίζει και υποψήφιο πρωθυπουργό. Δεν είναι καινούργιο. Πάντα συνέβαινε», είπε.

Για την οικονομία και την επενδυτική βαθμίδα, είπε ότι είμαστε μισή μονάδα πίσω και ο μόνος λόγος που δεν την έχουμε είναι οι εκλογές. «Εάν εκλεγεί η ΝΔ και είμαι πρωθυπουργός θα έχουμε επενδυτική βαθμίδα πριν το τέλος του 2023. Το πρόγραμμα του κ. Τσίπρα οδηγεί με μαθηματική βεβαιότητα σε νέο μνημόνιο. 45 δις. Θα τίναζαν την μπάνκα στον αέρα, οι επενδυτές θα έφευγαν. Θέλουμε να κλοτσήσουμε την καρδάρα με το γάλα ή θα επιμείνουμε στο δρόμο που έχουμε χαράξει;», πρόσθεσε.

Για την ακρίβεια και όσους μιλούν για υπερφορολόγηση, ανέφερε: «Ένα μέρος του πλεονάσματος οφείλεται στον πληθωρισμό και ένα άλλο στην ανάπτυξη. Οι μειώσεις έμμεσων φόρων δεν περνάνε πάντα στον καταναλωτή. Εμείς έχουμε καλύτερη απόδοση στον πληθωρισμό αυτή τη στιγμή από πολλές χώρες. Οι έμμεσοι φόροι στοιχίζουν πολλά στον προϋπολογισμό. Όταν ρώτησα τον κ. Τσίπρα δεν ήξερε πόσο στοιχίζει η μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα που εισηγήθηκε. Να δώσω μία πρόγευση τι θα πούμε. Περαιτέρω μείωση εργοδοτικών εισφορών, θα αυξήσουμε το αφορολόγητο για τα παιδιά, σκοπός μας να σβήσει το τέλος του επιτηδεύματος, οι έμμεσοι φόροι κάποια στιγμή θα αρχίσουν να πέφτουν, χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο τα δημοσιονομικά».

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση και ότι είναι παγκόσμιο. Εκτίμησε ότι οδεύουμε σε αποκλιμάκωση, αλλά είναι πραγματικό πρόβλημα. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην αύξηση των μισθών, των συντάξεων, ενώ είπε ότι το καλάθι του νοικοκυριού δούλεψε.

«Για εμάς τα επιδόματα είναι έκτακτα. Το μόνιμο μέτρο είναι η μείωση των φόρων, οι αυξήσεις των μισθών και θέλω ο κατώτατος μισθός να προσεγγίσει τα 1000 ευρώ στο τέλος της τετραετίας. Τα επιδόματα τα χρησιμοποιήσαμε γιατί μας έτυχαν έκτακτα πράγματα στην οικονομία», ανέφερε.

"Δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι η Τουρκία δεν θα επανέλθει στη λογική της γαλάζιας πατρίδας"

«Είμαι πολύ επιφυλακτικός για την αλλαγή στάσης στην Τουρκία. Υπάρχει όντως αποκλιμάκωση. Υπήρξε προσέγγιση μετά τους σεισμούς. Από εκεί και πέρα, μετά τις εκλογές, δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι η Τουρκία δεν θα επανέλθει στη λογική της γαλάζιας πατρίδας», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μιλώντας για τις σχέσεις του με τον κ. Ερντογάν είπε ότι ο ίδιος δεν είπε ποτέ «Ερντογάν γιοκ» και δεν είπε ποτέ «μην ψηφίσετε Ερντογάν».

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι του έχει πει ότι ένα θέμα έχουν να συζητήσουν, την διευθέτηση των θαλάσσιων ζωνών και έχουμε αποδείξει ότι ο λόγος μας μετράει.

Ειδήσεις σήμερα:

Φιλτισάκου: Αυτοκίνητο χτύπησε την πρωταθλήτρια του βάδην ενώ έκανε προπόνηση

Ακρόπολη: Απόπειρα βιασμού κατήγγειλε 33χρονη

Χαλκιδική: Άγρια επίθεση σε 16χρονο - Τον χτύπησαν και τον έδεσαν σε δέντρο