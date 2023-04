Life

Τζένιφερ Άνιστον – Τζάστιν Θερού: Οι φήμες για επανασύνδεση

Η Τζένιφερ 'Ανιστον (Jennifer Aniston) και ο πρώην σύζυγός της Τζάστιν Θερού (Justin Theroux) δείπνησαν μαζί με φίλους στη Νέα Υόρκη γεγονός που πυροδότησε φήμες περί επανασύνδεσης.

Το πρώην ζευγάρι το οποίο είχε γνωριστεί στα γυρίσματα του «Wanderlust» το 2012 απόλαυσε ένα δείπνο με τους φίλους του, Τζέισον Μπέιτμαν (Jason Bateman) και την σύζυγό του Αμάντα 'Ανκα (Amanda Anka).

Ο Μπέιτμαν είναι ένας από τους καλύτερους φίλους της ηθοποιού έχοντας συμπρωταγωνιστήσει παράλληλα σε πολλές ταινίες.

