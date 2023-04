Κοινωνία

Μέγαρα: Βρήκε τον άνδρα της τραυματισμένο από όπλο

Αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στα Μέγαρα.

Με σφαίρα από όπλο στην πλάτη του, εντόπισε μία γυναίκα τον 30χρονο άνδρα της έξω από το σπίτι τους.

Το περιστατικό σημειώθηκε στον καταυλισμό Ρομά στα Μέγαρα και ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο, όπου και υποβλήθηκε σε επέμβαση.

Οι Αρχές ερευνούν τα αίτια του περιστατικού, που όλα δείχνουν πως πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.