Σιγκαπούρη: Τον εκτέλεσαν για ένα κιλό κάνναβης (εικόνες)

Σάλος έχει προκληθεί για την εκτέλεση ενός άνδρα που καταδικάστηκε για διακίνηση κάνναβης.

Οι αρχές της Σιγκαπούρης ανακοίνωσαν σήμερα πως εκτέλεσαν δι’ απαγχονισμού 46χρονο ο οποίος είχε καταδικαστεί στην εσχάτη των ποινών για διακίνηση ενός κιλού κάνναβης, αψηφώντας τις εκκλήσεις από το εξωτερικό να επανεξετάσουν την υπόθεση και να καταργηθεί η θανατική ποινή στην πόλη-κράτος.

Η ποινή του Ταγκαράτζου Σούπια, 46 ετών, υπηκόου Σιγκαπούρης, «εκτελέστηκε σήμερα στη φυλακή Τσαγκί», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της σιγκαπουριανής υπηρεσίας φυλακών.

Ο Ταγκαράτζου Σούπια εκτελέστηκε παρά την έκκληση που απηύθυνε χθες Τρίτη η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στις αρχές της Σιγκαπούρης να «επανεξετάσουν επειγόντως» την απόφαση να απαγχονιστεί.

Μια ημέρα νωρίτερα ο βρετανός δισεκατομμυριούχος Ρίτσαρντ Μπράνσον, μέλος της Παγκόσμιας Επιτροπής για τον Αγώνα κατά των Ναρκωτικών, επίσης απηύθυνε έκκληση στην πόλη-κράτος να μην εκτελέσει τον 46χρονο, κρίνοντας, όπως και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μέλη της οικογένειας του θανατοποινίτη, πως δεν είχε στην πραγματικότητα ουδεμία ανάμιξη στη διακίνηση ναρκωτικών για την οποία καταδικάστηκε και καταγγέλλοντας κενά στην υπόθεση.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Σιγκαπούρης όμως απέρριψε χθες Τρίτη την έκκληση και τις εκτιμήσεις του κ. Μπράνσον, κατηγορώντας τον πως επέδειξε παντελή «έλλειψη σεβασμού στους δικαστές» και «στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης» της χώρας.

Ο Ταγκαράτζου Σούπια καταδικάστηκε στην εσχάτη των ποινών το 2018, για τη φερόμενη συμμετοχή του στο λαθρεμπόριο 1,01 κιλού κάνναβης, ποσότητας διπλάσιας από αυτή που επισύρει την ποινή του θανάτου στη Σιγκαπούρη, χώρα που συγκαταλέγεται σε αυτές με τις πιο αυστηρές ποινές στον πλανήτη όσον αφορά τα ναρκωτικά.

