Madrid Open: Με Ρους η Σάκκαρη στον 2ο γύρο

Με αντίπαλο την Αράντσα Ρους θα ξεκινήσει η Μαρία Σάκκαρη τις υποχρεώσεις της στο τουρνουά της Μαδρίτης.

Η 32χρονη Ολλανδή τενίστρια, Νο 107 στην τρέχουσα παγκόσμια κατάταξη, προκρίθηκε στο 2ο γύρο κάνοντας μία μίνι έκπληξη απέναντι στην Αμερικανίδα Αμάντα Ανισίμοβα (Νο 46), την οποία νίκησε 7-5, 6-2.

Η Σάκκαρη έχει επικρατήσει της Ρους και στις τέσσερις προηγούμενες αναμετρήσεις τους σε επίπεδο WTA, με τελευταία εξ αυτών πέρυσι στην Πάρμα, όταν η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έκανε την ανατροπή και νίκησε με 3-6, 6-2, 6-3 (είναι και το μοναδικό σετ που έχει χάσει από την Ολλανδή)

