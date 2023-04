Αθλητικά

Madrid Open: Η Σάκκαρη δεν απέφυγε την Σαμπαλένκα

Κάθε άλλο παρά εύκολο έργο για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια στην Μαδρίτη.

Μπορεί η Μαρία Σάκκαρη ν΄ απέφυγε την Ίγκα Σφιάτεκ μετά την κλήρωση του Madrid Open, ωστόσο, η διαδικασία την έφερε στο κάτω μέρος του ταμπλό, εκεί όπου βρίσκονται, η κάτοχος του τίτλου, Ινς Ζαμπέρ, αλλά και το Νο2 της WTA, Αρίνα Σαμπαλένκα.

Το μονοπάτι της Ελληνίδας πρωταθλήτριας μόνο... στρωμένο με ροδοπέταλα δεν είναι, αφού θα περάσει χωρίς αγώνα στον πρώτο γύρο και στη συνέχεια θα αντιμετωπίσει είτε την Αμερικανίδα Αμάντα Ανισίμοβα, είτε κάποια τενίστρια που θα προέρχεται από τους προκριματικούς.

Στον 3ο γύρο, εφόσον προκριθεί, είναι πολύ πιθανό να παίξει απέναντι στην Ντόνα Βέκιτς, ενώ σε περίπτωση πρόκρισης στις “16” η 27χρονη μπορεί να βρει στο δρόμο της Αμερικανίδα, Κόρι Γκοφ.

Στους προημιτελικούς, λογικά, θα βρίσκεται η κάτοχος του τίτλου Ονς Ζαμπέρ, η οποία τραυματίστηκε στο τουρνουά της Στουτγκάρδης, ενώ εάν η Σάκκαρη φτάσει μέχρι τους προημιτελικούς, τότε θα κληθεί να αντιμετωπίσει είτε την Αρίνα Σαμπαλένκα, είτε την Καρολίν Γκαρσιά.

Στο πάνω μέρος του ταμπλό η κάτοχος του τίτλου στην Στουτγκάρδη, Ίγκα Σφιάτεκ, αναμένεται να βρει στις «8» την Έλενα Ριμπάκινα, ενώ η περσινή φιναλίστ Τζέσικα Πεγκούλα αναμένεται να βρει στην ίδια φάση την Ντάρια Κασάτκινα.

