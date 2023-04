Αθλητικά

Νάπολι: “διπλό” τίτλου με γκολ στις καθυστερήσεις

“Απόδραση” της Νάπολι από το “σπίτι” της Γιουβέντους, με buzzer-beater του Ρασπαντόρι.

Ακόμη ένα (τεράστιο) βήμα προς την κατάκτηση του 3ου πρωταθλήματος της Ιστορίας της έκανε η Νάπολι, φεύγοντας με μεγάλο διπλό από τo «Allianz Stadium».

Οι «παρτενοπέι» νίκησαν τη Γιουβέντους με 1-0 στο πλαίσιο της 31ης αγωνιστικής της Serie A με... buzzer-beater γκολ του Ρασπαντόρι στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων και πλέον χρειάζεται άλλους 5 βαθμούς στα τελευταία 7 ματς της ιταλικής Λίγκας για να κατακτήσουν και μαθηματικά τον εφετινό τίτλο!

Η Γιουβέντους είχε πολύ πιο καθαρές ευκαιρίες για να φτάσει στο γκολ, όμως η άμυνα της Νάπολι ανταποκρίθηκε εξαιρετικά. Στο 83' η «Γιούβε» σημείωσε γκολ με τον Ντι Μαρία, το οποίο όμως ακυρώθηκε από το VAR για υπόδειξη φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης. Και στο 90'+4' ο Ρασπαντόρι με εξαιρετικό πλασέ έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία της εστίας του Στσέζνι, χαρίζοντας άλλο ένα μεγάλο τρίποντο... τίτλου στη Νάπολι.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 31ης αγωνιστικής στη Serie A και η βαθμολογία έχουν ως εξής:

Βερόνα-Μπολόνια: 2-1 (45΄+6΄ πέν., 62΄ Βέρντι - 90΄+4΄ Ντομίνγκες)

Σαλερνιτάνα-Σασουόλο: 3-0 (9΄ Πιρολα, 20΄ Ντια, 65΄ Κουλιμπαλί)

Λάτσιο-Τορίνο: 0-1 (43΄ Ίλιτς)

Σαμπντόρια-Σπέτσια: 1-1 (23΄ Αμιόνε - 59΄ Βέρντε)

Έμπολι-Ίντερ: 0-3 (48΄, 76΄ Λουκάκου, 88΄ Μαρτίνες)

Μόντσα-Φιορεντίνα: 3-2 (26΄αυτ. Μπιράγκι, 43΄ Ντάνι Μότα, 58΄πεν. Πεσίνα - 8΄ Κουαμέ, 13΄ Σαπονάρα)

Ουντινέζε-Κρεμονέζε: 3-0 (2΄ Σάμαρτζιτς, 27΄ Πέρες, 36΄ Σακσές)

Μίλαν-Λέτσε: 2-0 (40΄,75΄ Λεάο)

Γιουβέντους-Νάπολι: 0-1 (90΄+4΄ Ρασπαντόρι)

Αταλάντα-Ρόμα: 24/04

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 31 αγώνες)

Νάπολι: 78 Λάτσιο: 61 Γιουβέντους: 59 Ρόμα: 56 -30αγ. Μίλαν: 56 Ίντερ: 54 Αταλάντα: 49 -30αγ. Μπολόνια: 44 Φιορεντίνα: 42 Τορίνο: 42 Ουντινέζε: 42 Μόντσα: 41 Σασουόλο: 40 Σαλερνιτάνα: 33 Έμπολι: 32 Λέτσε: 28 Σπέτσια: 27 Βερόνα: 26 Κρεμονέζε: 19 Σαμπντόρια: 17