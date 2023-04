Αθλητικά

Ο Παναθηναϊκός πέρασε από το Πανθεσσαλικό και πάει για “τελικό” τίτλου με την ΑΕΚ

Το "τριφύλλι" πήρε άλλο ένα τρίποντο και παραμένει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Με δύο γκολ απ’ τους δύο φορ του Φώτη Ιωαννίδη και Άντρας Σπόραρ στο δεύτερο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός πέρασε με νίκη (και) απ’ τον Βόλο, επικρατώντας της τοπικής ομάδας με 2-0 στο «Πανθεσσαλικό» στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής των play off, παρέμεινε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα και πάει πλέον για έναν «τελικό» τίτλου την προσεχή Κυριακή (30/4) με την ΑΕΚ στο «Απόστολος Νικολαΐδης». Η αμυντική τακτική της θεσσαλικής ομάδας δυσκόλεψε πολύ τον Παναθηναϊκό στο πρώτο ημίχρονο, όμως το γρήγορο γκολ του Ιωαννίδη (στο 15ο δευτερόλεπτο του δευτέρου μέρους) απλοποίησε τα πράγματα για τους «πράσινους».

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε πολύ επιθετικά με διάθεση να βρει ένα γρήγορο γκολ και μόλις στο 4ο λεπτό ο Κώτσιρας είχε ένα καλό σουτ απ’ το όριο της περιοχής που έφυγε λίγο πάνω απ’ τα δοκάρια του Κότνικ.

Στο 16’ από την πολύ ωραία μπαλιά-τρύπα του Ρουμπέν προς τον Παλάσιος και το γύρισμα του Αργεντινού από τα δεξιά, ο Σιέλης έκοψε προσωρινά προς τον Βέρμπιτς που σούταρε με τη μία πάνω απ’ τα δοκάρια του Βόλου. Οι «πράσινοι» συνέχισαν να πιέζουν και στο 34’ έχασαν μεγάλη, διπλή ευκαιρία, όταν από κόρνερ του Τσέριν η μπάλα κατέληξε στον Ιωαννίδη που πλάσαρε, αλλά η μπάλα αποκρούστηκε από τον Κότνικ κι ο επερχόμενος Βέρμπιτς δεν μπόρεσε να πιάσει καλά το γυριστό, δίνοντας την ευκαιρία στον γκολκίπερ του Βόλου να μπλοκάρει.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με γκολ από τα... αποδυτήρια. Συγκεκριμένα απ’ το 15ο δευτερόλεπτο του δευτέρου 45λέπτου. Ο Ρουμπέν έδωσε στον Κώτσιρα ο οποίος έκανε την κάθετη πάσα για τον Μαντσίνι, με τον Αργεντινό να κινείται ανάμεσα στις γραμμές και να γυρίζει παράλληλα προς τον Ιωαννίδη ο οποίος πλάσαρε για το 7ο εφετινό του τέρμα και το 1-0 των «πράσινων».

Στο 48’ το γύρισμα του Παλάσιος βρήκε τον Βέρμπιτς, ο οποίος πλάσαρε με τη μία αλλά εκτός εστίας, ενώ δύο λεπτά αργότερα (50’) ο Άλχο έσωσε την τελευταία στιγμή με το κεφάλι, τη σέντρα προς τον Ιωαννίδη. Οι «πράσινοι» συνέχισαν να επιτίθενται με πολύ καθαρό σχέδιο και στο 65ο λεπτό έφτασαν σε δεύτερο γκολ. Σε μία επίθεση που ξεκίνησε από τα αριστερά με τη συμμετοχή επτά παικτών και 15 πάσες, η μπάλα κατέληξε στον Μαντσίνι που έβγαλε ακόμη μία σέντρα ακριβείας, αυτή τη φορά προς τον Σπόραρ, ο οποίος με κεφαλιά-ψαράκι έκανε το 2-0 για τον Παναθηναϊκό, «καθαρίζοντας» ουσιαστικά τη νίκη για τους φιλοξενούμενους.

Στο 80’ ο Βόλος είχε την πρώτη τελική του στο παιχνίδι με ένα μακρινό σουτ του Καρτάλη που πέρασε λίγο άουτ απ’ την εστία του Μπρινιόλι, ενώ στο 90’ ο Σπόραρ δεν πρόλαβε να «τσιμπήσει» καλά την μπάλα προ του Κότνικ για να κάνει το 3-0.

Διαιτητής: Τάσος Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου)

Κίτρινες: Μεταξάς, Γκάγκι, Σιέλης, Καρτάλης - Μαντσίνι

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Κότνικ, Άλχο, Σιέλης, Πίρινεν, Λούνα, Τσοκάνης (46’ Μπαριέντος), Μεταξάς (82’ Οικονομόπουλος), Γκάγκι (67’ Σι), Τσιρίνος (67’ Πιρές), Ντέλετιτς, Οζέγκοβιτς.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι, Κώτσιρας, Σάρλια, Μάγκνουσον, Χουάνκαρ (74’ Πούχατς), Ρουμπέν, Τσέριν (68’ Τσόκαϊ), Παλάσιος (60’ Μπερνάρ), Βέρμπιτς (69’ Κλεϊνχέισλερ), Μαντσίνι, Ιωαννίδης (60’ Σπόραρ).

