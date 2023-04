Κοινωνία

Ασπρόπυργος: Έκρηξη σε αυτοκίνητο με “άρωμα” μαφίας

Ολοσχερώς καταστράφηκε το όχημα. Ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του.

(εικόνα αρχείου)

Αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό τοποθέτησαν άγνωστοι σε σταθμευμένο αυτοκίνητο στη Λεωφόρο ΝΑΤΟ, στον Ασπρόπυργο.

Επρόκειτο για όχημα ιδιοκτησίας εταιρείας ενοικιάσεων αυτοκινήτων, η οποία ανήκει σε άτομο που αποφυλακίστηκε το 2019, έχοντας εκτίσει ποινή για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, που διευκόλυνε στην είσοδο μεταναστών στη χώρα.

Από την έκρηξη που σημειώθηκε στις 2:40 τα ξημερώματα της Πέμπτης, το όχημα καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ στο σημείο δημιουργήθηκε κρατήρας.

Στο σημείο σχηματίσθηκε κρατήρας δείγματα του οποίου πήρε σταθμός ΥΕΕΜ.

Σε βάρος του 35χρονου ιδιοκτήτη της εταιρείας το 2015 σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή του σε ανθρωποκτονία υπηκόου Γεωργίας και Εκβιασμό και γενικά έχει απασχολήσει την Δυτική Αττική για Ναρκωτικά, προστασία και άλλα αδικήματα.

