Υγεία - Περιβάλλον

Κέρκυρα: Το νοσοκομείο για τον θάνατο του βρέφους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανακοίνωση του Νοσοκομείου Κέρκυρας για το θάνατο του πρόωρα γεννημένου μωρού.

Τις εξηγήσεις του για το θάνατου του βρέφους που απεβίωσε λίγο αφού γεννήθηκε, δίνει το Νοσοκομείο Κέρκυρας, μετά τις πληροφορίες ότι, άργησε η αεροδιακομιδή του σε νοσοκομείο των Ιωαννίνων.

«Στις 25/04/2023 και ώρα περίπου 18.00 προσήλθε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών γυναίκα 28 ετών ευρισκόμενη στην 28η εβδομάδα της κύησης, για αναφερόμενο πόνο. Η γυναίκα παρακολουθείτο από ιδιώτη ιατρό γυναικολόγο, ο οποίος σύστησε την μετάβασή της στο Νοσοκομείο.

Η γυναίκα αντιμετωπίστηκε άμεσα από τον εφημερεύοντα γυναικολόγο του Νοσοκομείου. Έγινε ο κλινικοεργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος και συστήθηκε να παραμείνει για παρακολούθηση.

Επειδή, η 28χρονη γυναίκα παρουσίασε ήπια αιμορραγία, ο εφημερεύων ιατρός ζήτησε από το Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας – ΚΕΠΥ του ΕΚΑΒ να διακομιστεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων μαζί με άλλη επίτοκο με δίδυμη κύηση, που ήδη είχε προγραμματιστεί να διακομιστεί.

Αμφότερες λόγω του κινδύνου εξέλιξης εξαιρετικά πρόωρου τοκετού.

Τέθηκε σε ετοιμότητα η εφημερεύουσα Παιδίατρος διότι σε περίπτωση αλλαγής της κλινικής τους εικόνας θα έπρεπε να διενεργηθεί επείγουσα καισαρική στο νοσοκομείο μας.

Κατά τη διάρκεια προετοιμασίας της διακομιδής η μία εκ των δύο γυναικών εμφάνισε κολπική αιμορραγία οπότε και το πλάνο αντιμετώπισης άλλαξε. Θα έπρεπε να διενεργηθεί επείγουσα καισαρική τομή προκειμένου να διασφαλισθεί η ζωή της γυναίκας και να μειωθούν οι πιθανότητες ενδομήτριου θανάτου του κυήματος.

Η 28χρονη μητέρα ενημερώθηκε από τους εφημερεύοντες ότι πρέπει να γίνει επείγουσα καισαρική σε μια εξαιρετικά πρόωρη ηλικία κύησης και για τους κινδύνους, που υπήρχαν, και τις ιδιαιτερότητες ενός δευτεροβάθμιου νοσοκομείου με νησιωτικό χαρακτήρα.

Πριν την διενέργεια της καισαρικής τομής η εφημερεύουσα παιδίατρος λόγω της εξαιρετικής προωρότητας τέθηκε σε ετοιμότητα μηχανισμός επικείμενης διακομιδής εφόσον βέβαια η κλινική κατάσταση του νεογνού θα επέτρεπε την όποια μετακίνηση.

Στις 8:20 μ.μ. γεννήθηκε άρρεν νεογνό εξαιρετικά πρόωρο με χαμηλό βάρος γέννησης και σε πολύ βαριά κλινική κατάσταση που δεν επέτρεπε την οποιαδήποτε μετακίνηση.

Επί δυο ώρες οι παιδίατροι του νοσοκομείου σε συνεργασία με τον εφημερεύοντα αναισθησιολόγο έκαναν εντατική ΚΑΡΠΑ με ταυτόχρονη συνδρομή νεογνολόγου από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ», όπου και είχε γίνει η αποδοχή του περιστατικού σε περίπτωση μετακίνησης.

Το νεογνό στις 10:20 μ.μ. απεβίωσε μετά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των ιατρών.

Καθίσταται σαφές ότι σε κάθε σοβαρό περιστατικό πριν την μεταφορά του σε τριτοβάθμιο νοσοκομείο απαιτείται να γίνεται πλήρης εκτίμηση και σταθεροποίηση προκειμένου να διασφαλίζεται το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τη ζωή του κάτι που στην περίπτωση της μητέρας αποδείχθηκε σωτήριο μια και η μητέρα με την εμφάνιση της κολπική αιμορραγίας αντιμετωπίσθηκε σε μια δομημένη γυναικολογική κλινική και δεν βρέθηκε σε συνθήκες εναέριες ή μέσα σε ένα ασθενοφόρο.

Το ΓΝ Κέρκυρας έκανε τα πάντα για να σωθεί και η μητέρα και το νεογνό. Κατάφερε να σωθεί η μητέρα.

Το Νοσοκομείο διαθέτει ιατρικό και λοιπό προσωπικό υψηλής επιστημοσύνης και όλα τα μέσα που απαιτούνται για την παροχή της φροντίδας που έχουν ανάγκη οι ασθενείς και οι νοσηλευόμενοι. Δεν καταγράφονται ελλείψεις σε πόρους.

Η Διοίκηση του ΓΝ Κέρκυρας λαμβάνει αποφάσεις και διοικεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ουδεμία ανομία επικρατεί».

Ειδήσεις σήμερα:

Μύκονος: Έκαναν οικοδομικές εργασίες μέσα σε αρχαιολογικό χώρο

Τσίπρας στον ΑΝΤ1: Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΠΑΣΟΚ “μακράς πνοής”

Θοδωρής Αγγελόπουλος: Ο διεθνής σκηνοθέτης με τις σημαντικές διακρίσεις