Πολιτική

Εκλογές - Διακομματική Επιτροπή: Οι όροι του debate στο τραπέζι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα θέματα που τέθηκαν στο τραπέζι της Διακομματικής Επιτροπής, που συνεδρίασε υπό την υπηρεσιακή Υπουργό Εσωτερικών.

Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της διακομματικής επιτροπής στο Υπουργείο Εσωτερικών, υπό την προεδρία της υπηρεσιακής υπουργού Καλλιόπης Σπανού.

Ένα από τα θέματα τα οποία, που τέθηκαν στο στο τραπέζι, ήταν αυτό της διεξαγωγής του debate, ένα θέμα το οποίο πρωταγωνιστεί στην προεκλογική αντιπαράθεση.

Η ΝΔ ζητάει μια τηλεμαχία για όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει δύο τηλεμαχίες, μια με όλους του αρχηγούς και μια τηλεοπτική αναμέτρηση ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα.

Εν τέλη συμφωνήθηκε να υπάρξει νέα σύγκληση της διακομματικής για το debate σε άμεσο χρόνο, για το ερχόμενο Σάββατο στις 10:00.

Την ίδια ώρα, τέθηκε θέμα από την Ελληνική Λύση και το ΜΕΡΑ25 για εξαίρεση υποψηφίων από το Mega και η υπουργός να υπάρξει μια ανακοίνωση εν είδη παραίνεσης προς τα κανάλια για ισονομία.

Επιπλέον, ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε να δημοσιοποιηθούν τα αστάθμητο πρωτογενή στοιχεία των δημοσκοπήσεων, για να πάρει την απάντηση από τη Νέα Δημοκρατία ότι έχει δοθεί απάντηση από τον ΕΣΟΔΟΕ.

Παρέπεμψε το ζήτημα στην Ελεγκτική Επιτροπή για το εάν υπάρχει οποιαδήποτε θέμα με τις δημοσκοπήσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ ανταπάντησε ότι έχει γίνει ήδη καταγγελία για τρεις εταιρείες.

Ζητήθηκαν διευκολύνσεις για τους εκλογείς για τη μετάβαση τους στον τόπο ψηφοφορίας τους, για τις δεύτερες εκλογές και το ΠΑΣΟΚ πρότεινε election pass (χρηματοδότηση εργαζομένων στον τουριστικό κλάδο για να μεταβούν στους τόπους που ψηφίζουν).

Η ψήφος αποδήμων θα γίνει σε 22.816, 99 εκλογικά τμήματα σε όλη την υφήλιο και ψηφίζουν 20 Μάϊου.

Στην διακομματική επιτροπή συμμετέχουν εκπρόσωποι από τη Νέα Δημοκρατία, τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ, το ΜΕΡΑ 25 και την Ελληνική Λύση, ο πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και ο γενικός γραμματέας τύπου και ενημέρωσης.

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό - Πετράκος για Σαββόπουλο: Τον κατατάσσω στους ναζιστές (βίντεο)

Φρίκη: Ανήλικη γέννησε το παιδί του βιαστή της

Δίκη Καμπανού: “Εγώ μαχαίρωσα τον Άλκη” - Τι ομολόγησε ο δεύτερος κατηγορούμενος